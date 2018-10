Empujado por el efecto Brasil, el dólar cae 22 centavos a $ 38,68

El dólar cae 22 centavos este lunes a $ 38,68 en bancos y agencias de la city porteña y anota su segunda caída en fila. Operadores señalaron que la apreciación del real en la jornada de hoy (gana 2%), tras el triunfo en la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Brasil del candidato de derecha Jair Bolsonaro, contagia al mercado local.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa desciende 29 centavos en el inicio de la rueda a $ 37,55.



Cabe destacar que las súper tasas que ofreció el Banco Central en las licitaciones de Leliq, sumado a la entrada en vigencia del nuevo esquema de flotación entre bandas para llevar tranquilidad al mercado cambiario funcionó durante la primera semana de octubre, en la que la divisa se hundió un 7,2%.



El viernes, el billete descendió 53 centavos en medio de una mayor oferta. Fue en sintonía con el mercado mayorista, donde la divisa perdió 46 centavos a $ 37,84 en una rueda donde la corrección estuvo justificada por el estímulo para el desarme de posiciones y el ingreso de divisas generado por el alto nivel alcanzado de las tasas de interés.



De esta manera, la moneda norteamericana perdió un 8,3% en la primera semana de octubre.



La autoridad monetaria implementó desde el lunes pasado un sistema de control de la base monetaria y un rango de flotación para el peso, entre otras medidas financieras, en pleno proceso recesivo de la economía.



Los rendimientos promedio de las Leliq, en este sentido, fueron aumentando desde los 67,15% hasta los 73,31% durante las licitaciones de esta semana, que terminó con un total adjudicado de u$s 435.935 millones. En tanto, las tasas máximas pasaron del 72 al 74,10%, en los últimos cinco días.



• Dólar en el mundo



Las monedas de la región continuarían sus movimientos dispares en la semana, atentas a los acontecimientos locales, aunque con la mirada puesta también en los datos económicos de Estados Unidos que podrían seguir haciendo subir a los rendimientos de los bonos del Tesoro.



El alza de los retornos de la deuda estadounidense ha sido un dolor de cabeza para las monedas de la región y para los mercados en general. El robusto crecimiento económico de Estados Unidos incita a inversores a vender bonos del Tesoro, considerados un refugio seguro, y adquirir activos con rendimientos potenciales mayores.



Las positivas perspectivas para la mayor economía del mundo y las expectativas de más alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal han llevado a los retornos a máximos en cuatro años.



Mientras, el resultado de la primera vuelta de la elección presidencial en Brasil marcará la senda del real. Pese a la cómoda ventaja del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro en primera vuelta, los inversores estarán a la espera de que se resuelva quién será el nuevo presidente de la mayor economía de América Latina a finales de este mes.



El optimismo sobre un buen desempeño de Bolsonaro llevó al real a tener su mayor alza semanal contra el dólar en 30 meses y a cotizar en 3,8570 unidades por billete verde el viernes.



El destino del peso chileno, en tanto, seguirá siendo marcado por el desempeño del precio del cobre, la principal exportación del país y los datos económicos estadounidenses.



&bull: Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 66%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 105 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo martes, por el feriado en EEUU, Columbus Day.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 615 millones, más del 60% se pactó a octubre y noviembre a $ 39,30 y $ 41,30; con tasas del 54,17% y 59,60% TNA.



En la plaza paralela, el blue cayó 30 centavos a $ 38,50, así se recuperó un 4,6% en la semana, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" se disparó ayer 86 centavos a $ 37,73.



En tanto, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 119 millones hasta los u$s 49.133 millones.