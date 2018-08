Empiezan las declaraciones indagatorias por las coimas K

Los 18 imputados en la causa por presuntas coimas en obras públicas comenzarán a prestar declaración a partir de este lunes frente al juez federal Claudio Bondio.

Los empresarios Rodolfo Paulette, Alejandro Ivanissevich, Raimundo Peduto y Manuel Santos Uribelarrea serán los primeros convocados a las audiencias.

Este martes continuarán sus exposiciones el ex secretario de Energía Jorge Mayoral, el empresario de medios en Santa Cruz Rudy Ulloa, el ex operador judicial Javier Fernández y el ex subsecretario nacional de Obras Públicas Germán Nivello.