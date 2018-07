Empezó el Jury contra el juez que liberó a Wagner, el femicida de Micaela García

El crimen de Micaela García destrozó los sueños y los proyectos de una familia entrerriana, pero también puso en crisis los principios que rigen el sistema judicial, y en especial el accionar de los operadores que deciden sobre las personas que están privadas de libertad.

El juez de Ejecución de Penas y Medidas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, decidió meses antes del aberrante hecho la libertad condicional de Sebastián Wagner, condenado a nueve años de prisión por dos violaciones cometidas en Concepción del Uruguay, desoyendo los informes negativos de los equipos técnicos, incluso de los profesionales que formaban parte de su plantel de trabajo. Después la historia es conocida por todos, un femicidio que sacudió las vísceras de toda la sociedad y el clamor de la opinión pública pidiendo que el magistrado sea apartado de su cargo.

El jury

Según el defensor, en este proceso no está evaluando el femicidio de Micaela -que fue trágico y desgarrador- sino que se está evaluando el fallo dictado por Rossi que reconoció un derecho constitucional de un detenido. "Hay que escuchar la letra del fallo que no mereció una tacha en un período de un año y medios. El Estado debía atender la problemática del penado dentro del sistema carcelario y, por cuestiones presupuestarias, no se hizo", dijo Cullen antes de solicitar la absolución del juez Carlos Rossi.

Por otra parte, el abogado señaló que el jurado no necesita del Ministerio Público Fiscal como órgano acusatorio para emitir una sentencia condenatoria y también aclaró que la defensa no quiso dilatar el proceso. En ese sentido dijo que el plazo de seis meses se dilató a ocho.

A su turno, el defensor de Rossi, Miguel Cullen cuestionó la norma y dijo que tiene fallas que tienen que ver con aspectos técnicos que no fueron tocados por la Legislatura. "Estamos frente a un agravio constitucional", expresó y denunció que "hay jurados que ya adelantaron su opiniones condenatorias contra su defendido", por lo que no hay imparcialidad y que el proceso penal atenta contra el derecho constitucional del acusado.

García también resaltó que Rossi no tuvo en cuenta la índole de los delitos sexuales, esto ya lo había planteado uno de los abogados del Juzgado, el doctor Jorge Campos, En tanto la jueza Susana Medina de Rizzo aportó que no hubo actuación interdisciplinaria, máxime teniendo en cuenta las cuestiones de género.

Al inicio del proceso el procurador Jorge García habló sobre los alcances de la Ley 9.283 de Jurado y Enjuiciamiento y aclaró: "No estamos ante un juicio penal sino que se está ante la obligatoriedad del Ministerio Público de acusar", tal como establece el artículo de la norma, que no fue modificada en la nueva Constitución provincial. "El ministerio no acusa sino que interviene para que garantizar la posibilidad del debate oral y la postura tiene que ser determinante para el proceso pero no para la sentencia".

El proceso

Con estos antecedentes se habilitó el proceso de Jury de Enjuiciamiento contra el juez, quien tiene ocho denuncias por mal desempeño y falta de idoneidad. El procedimiento demandó varios meses, y varias recusaciones contra integrantes del cuerpo, pero finalmente se definió la fecha del debate público que comenzará hoy a las 9 en los Tribunales de Paraná con la declaración de los primeros testigos propuestos por las partes.

"Falló el sistema judicial"

El senador y presidente del bloque justicialista, Ángel Giano, fue uno de los tantos dirigentes que fueron recusados por la defensa de Rossi. En relación a las diferentes instancias del proceso y las características del mismo, el legislador reconoció que existe una "deuda" de la Legislatura entrerriana. "No tenemos una ley sancionada posterior a la Constitución de 2008. Hay provincias que tienen leyes más modernas que, entre otras cosas, restringen las recusaciones a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento. En mi caso planteé que el sistema judicial falló: estamos hablando de (Sebastián) Wagner que tenía dos hechos probados, donde la condena es de ocho a 20 años, le habían dado un abreviado de nueve años y a los seis estaba caminando con libertad condicional, sin ninguna medida que pueda ser restringida en el sentido de que lo puedan detectar con una pulsera o tobillera. El fiscal de Concepción del caso en su momento no apeló la condena, a mi criterio baja. Sobre la actuación del juez Rossi nunca manifesté nada porque para opinar del desempeño bueno o malo tenés que conocer los hechos. Los hechos se están conociendo ahora en el expediente con las pruebas", analizó.

La saga de recusaciones permitió a la defensa "dilatar el proceso y para mí un caso de esta naturaleza, lamentable, debería haber tenido un final más cercano al hecho o a las denuncias", aseguró Giano.

En referencia a la decisión de Rossi de disponer la libertad condicional del femicida, el senador consideró que "los que denunciaron entienden que ahí no debió haber proseguido el juicio abreviado, basándose en un conjunto de antecedentes del victimario. En la audiencia que comenzará hoy se va a terminar de probar si hubo mal o buen desempeño. También hay que tener en cuenta que en su momento hubo un fiscal que no apeló y podía haber considerado baja la condena".

El Jurado que tendrá la misión de juzgar al juez Rossi está conformado por los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Germán Carlomagno, presidente; Daniel Carubia y Miguel Giorgio; el senador Daniel Olano, la diputada Ester González, y en representación del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Jorge Campos y Roberto Beherán.

Segato y Stola serán testigos de contexto en el debate

"Tenemos esperanzas de que Rossi sea apartado"

El padre de Micaela García todavía mantiene su confianza en el resultado del Jury al magistrado que liberó al femicida que secuestró y asesinó a su hija en abril de 2017. En diálogo con UNO contó sus expectativas sobre proceso que se inició hace varios meses y que tendrá su punto final con el juzgamiento para determinar si el juez incurrió o no en mal desempeño.

—¿Qué expectativas tiene respecto del comienzo del Jury al juez Carlos Rossi?

—Soy un poco más optimista que mi señora, porque creemos que la sociedad, no solo de la provincia sino del país, lo ha tomado como un caso bisagra para que genere un precedente. Sabemos que va a ser difícil, pero las esperanzas de que Rossi sea apartado de su cargo las tenemos. La sociedad no va a aceptar, sobre todo la de Gualeguaychú, de Gualeguay y de Concepción del Uruguay, que Rossi siga ejerciendo como juez.

— ¿Se hizo muy extenso el proceso del Jury, desde que se presentaron las denuncias, pasando por las recusaciones y diferentes trámites hasta llegar a esta instancia?

—Se hizo demasiado prolongado con la intencionalidad de que la sociedad olvide el hecho. Afortunadamente no está pasando, pero también es claro no está tan presente como hubiese estado un año atrás. Eso es real, es a lo que apelaron, a dilatar los tiempos, a que otros temas fuesen tapando esto. Nos sentimos muy acompañados por un montón de organizaciones, de amigos, y creo que no se va a permitir socialmente que Rossi continúe en el cargo.

—¿Sigue creyendo que Rossi va a tener la protección de la corporación judicial, tal como lo manifestó en otra oportunidad?

—No solo por la corporación judicial, sino por una parte del poder político. Yo sé muy bien quién lo está protegiendo a Rossi desde el Poder Judicial y quién lo está protegiendo desde el poder político, sé cómo son las líneas internas de algunos partidos políticos, el peronismo más concretamente, que lo propusieron a Rossi en primer lugar para que sea juez. Lo designaron en ese cargo y quieren que continúe en el cargo. Me encuentro con mucha gente y algunos quieren acercarse a mí y algunos directamente me esquivan; la gente que me esquiva es porque entiendo que quiere mantenerlo a Rossi en su lugar de poder.

—¿Han mejorado las condiciones del sistema judicial, del sistema carcelario, desde que ocurrió el caso de su hija?

—Nosotros no conocíamos el funcionamiento del sistema penitenciario anteriormente a lo que pasó con Micaela. No sé si ha cambiando, pero en el fondo hay una voluntad en el caso de Wagner de actuar en forma rápida. Lo cambiaron de cárcel, estaba en Federal, pasó a Gualeguaychú y ahora creo que está en Paraná por cuestiones internas del sistema penitenciario porque saben que todo lo que pase con él la sociedad lo conoce inmediatamente. Y genera postura y genera opinión. Dudo de cuál es la voluntad de que las cosas cambien; dudo parcialmente, porque hay un proyecto de ley para organizar el Patronato de Liberados, que no funcionó en el caso de Micaela. Delegaban su responsabilidad en el sistema penitenciario, cuando su función es otra. Nos han tomado a nosotros como que podemos resolver un montón de cosas cuando en realidad no tenemos el poder para hacerlo, pero podemos hacer de nexo. Hemos hablado con muchos fiscales jóvenes que me parecen personas que intentan tener una Justicia diferente a la que hoy tenemos. Eso da esperanzas hacia el futuro; al mismo fiscal (Ignacio) Telenta le estamos completamente agradecidos y valoramos su trabajo en el caso concreto del juicio a los autores materiales del hecho.