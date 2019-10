Elisa Carrió se despidió de Mauricio Macri y anunció que renuncia a la política

De esta manera, la líder de la Coalición Cívica aseguró que terminará de formalizar la decisión a partir de enero, cuando oficialice su renuncia a la banca -su mandato termina en 2021-, según confirmaron sus voceros.





"Hace años que quiero esto. Ese es mi sueño. Primero quería que (Macri) sea Marcelo T. de Alvear, y lo fue. Ahora mi causa es el humanismo global. Yo quiero pelar por la humanidad. Llamo a la unidad de todos los argentinos", dijo "Lilita" en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada. Agregó que le comunicará la decisión esta misma noche a sus principales colaboradores, en un encuentro pautado con la conducción de la CC.





Carrió les anunció la decisión a los principales dirigentes de Juntos por el Cambio que se congregaron en Casa Rosada a partir de las 17. en la mesa que había sido creada por el Presidente después de la debacle electoral de las PASO. Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales, Mario Negri, Gustavo Valdés, Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Miguel Ángel Pichetto, además de Macri, fueron de la partida. También participó Mario Quintana, de extrema confianza de la diputada. El día después de la derrota que terminó con la coronación de Alberto Fernández.





"Estoy tan feliz que es indescriptible. Ha terminado mi misión política que es que haya una república, entonces ahora estamos bajo el imperio de esta Constitución la cual nadie la puede modificar porque no hay dos tercios, las fuerzas están equilibradas en el Parlamento, y los jueces tienen a diez millones de personas que quieren justicia que se van a movilizar si pactan impunidad", resaltó Carrió. "Esta es la oportunidad de que el peronismo muestre que también es republicano y que todos podemos vivir unidos en la Nación. Yo llamo a la unidad, a la paz y a una transición democrática y republicana, que era mi sueño", agregó.





No es la primera vez que la líder de la CC anuncia su retiro de la política. Pero según sus allegados, esta vez iría en serio. De hecho, ya le ordenó a Fernanda Reyes a que apure los papeles de la jubilación para formalizar la renuncia a su banca a partir de enero.





"Mi misión política se acabó", tiró la legisladora. "Seguramente renunciaré a la banca para acogerme a los beneficios de la jubilación de forma inmediata. Yo ya estoy jubilada hace tres años pero bueno, voy a garantizar la transición, pero también, después de 25 años de ser un alma secuestrada y de entregar todo, prefiero estar en mi casa o en Ezeiza, pero ya no en el parlamento nacional", abundó. "No voy a ocupar ningún lugar, ya soy presidenta emérita, ya fundé el partido, ya fijamos la agenda. El pueblo ganó la batalla por la república y yo fui parte de esa batalla. Ya no me cuenten más en la política, en consecuencia no entro en disputa de liderazgos. Pero apoyé al Presidente hasta el último momento y remonté la elección, siempre estuve al lado", abundó.





- ¿Se despidió del Presidente?





Sí, me acabo de despedir.





- ¿Qué le dijo?





Muy bien, estaban todos muy bien. Todos los chicos radicales que estaban fueron ex alumnos míos.





- ¿Cómo queda, por ejemplo, la relación con Rogelio Frigerio, al que usted criticó?





Eso es algo que vamos a hacer después de diciembre. Yo respeto las decisiones del Presidente.





- ¿Quedan reproches con algunos actores de Cambiemos?





Eso lo va a decidir el partido.





- ¿Sabía el Presidente?





Hace años que quiero esto. Ese es mi sueño. Primero que sea Marcelo T. de Alvear y lo fue. Ahora mi causa es el humanismo global. Yo quiero pelar por la humanidad. Llamo a la unidad de todos los argentinos.





- ¿Qué espera para Cambiemos?





Una maravilla. Pero depende de los nuevos actores. Yo ya no soy una actora (sic) principal. Fui una actora (sic) principal 25 años, desde la redacción de la Constitución. Fue un deber. Creo que lo hice bastante bien.





- ¿Quiénes son ahora los actores principales de Cambiemos?





Eso va a decantar con el tiempo. A mí siempre me dieron por muerta y siempre resucite.





- ¿Le sorprendió el resultado de ayer?





Yo sabía. Yo creía que ganábamos. Con una semana más ganábamos la elección. (Roberto) Lavagna siempre fue el socio del PJ, para que yo no llegara a la Presidencia en 2007 y ahora para que no ganáramos nosotros.





- ¿De qué hablaron en la reunión?





Estuve, salude a todos, me besé. Están todos muy contentos. Al Presidente se lo ve muy bien, satisfecho.





- ¿Lo vio aliviado?





Lo vi feliz. Yo estoy muy feliz. Yo tengo una paz. Los procesos históricos son paradojales. Ahora les queda la prueba de ser republicanos. El día que todos podamos ser republicanos todos juntos podremos vivir sin violencia bajo el mismo techo.





- En la Coalición Cívica iban a tener una reunión esta semana...





Esta noche.





- ¿Se va a avalar esta decisión suya?





Eso ya lo saben. Las decisiones mías son mías.





- ¿Van a formalizar la renuncia a la banca?





Yo di 25 años de mi vida. Son muchos. No quiero tener fueros. Si algún juez me quiere meter presa, yo voy presa, es una experiencia que no tuve.





- ¿Se imagina persecución judicial?





No me preocupa. Yo vivo en Dios y para Dios. Y tengo el goce del espíritu santo.





- ¿Cómo se siente?





Feliz. Misión cumplida. Un nuevo Marcelo T. de Alvear.





