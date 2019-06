Elecciones nacionales 2019: así quedaron conformados los siete frentes

A contrarreloj, con negociaciones múltiples e inscripciones de partidos en las últimas horas del día, culminó el tiempo para presentar las alianzas electorales en la Justicia. El cierre fue vertiginoso y cargado de novedades. En las últimas 48 horas se modificó el escenario político y quedaron definidas las fórmulas presidenciales que competirán en las PASO el próximo 11 de agosto. Claridad después de largos días de incertidumbre.





En las elecciones nacionales se presentarán siete frentes electorales: Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Consenso Federal 2030, Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Nuevo MAS, Frente Despertar y Frente Nos.





El miércoles por la tarde Alberto Fernández y Sergio Massa cerraron el acuerdo electoral que negociaron durante tres meses y lograron conformar el frente opositor más grande que se presentará en estos comicios. Después de un café y de acercar posiciones, ambos publicaron en sus redes sociales el nombre de la nueva alianza: "Frente de Todos".





massa- fernandez-cafe- frente.jpg





Al dejar la reunión Massa expresó que "por consenso o con primarias" dirimirán "cuáles son las mejores fórmulas y el mejor lugar que puede ocupar cada uno". Así dejó abierta la puerta a la posibilidad de competir en una PASO contra la fórmula Fernández-Fernández. El acuerdo se negociará en los próximos diez días. El 22 de junio es el tiempo límite para presentar las listas de candidatos.





El Frente de Todos está compuesto por 16 partidos políticos: Partido Justicialista (PJ), Frente Renovador, Kolina, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Compromiso Federal, Movimiento Yrigoyenista, Partido Intransigente, Partido del trabajo y del Pueblo, Partido Comunista, Unidad Popular, Partido Solidario, Movimiento Proyecto Sur, Somos, FORJA.





El nuevo frente que se conformó luego de la alianza entre el kirchnerismo y el peronismo no tiene a Unidad Ciudadana. El sello que se creó en el 2017 para que Cristina Kirchner compita en las elecciones legislativas se diluyó sesenta día después de finalizado los comicios. En lo formal, no existe más. Sin embargo, sigue siendo el nombre con el que se conoce a la fuerza política que lidera la ex presidenta.





macri pichetto.jpg