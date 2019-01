El Tuci, la nueva cocaína que gana terreno entre los jóvenes argentinos

"En los boliches de Palermo no la vas a encontrar ni en pedo", indicó Cristian, quien prefirió no revelar su apellido por "miedo a cortarle el negocio a gente complicada". "Yo suelo ir a fiestas electrónicas y ahí la ves con naturalidad. La mueven ahí. Las veces que voy a un boliche en donde pasan cumbia o 'cachengue' no la veo. Pertenece a la high society, como decimos entre amigos", agregó.