El Tribunal comenzó los preparativos para el juicio oral por la denuncia de Nisman

En una resolución firmada por la jueza del Tribunal Oral Federal 8, María Gabriela López Iñiguez, se citó a las partes a juicio oral, un paso formal que abre el camino para ofrecer prueba, plantear recusaciones, excepciones o nulidades, explicaron a Télam fuentes judiciales.



La convocatoria al debate se realizó a la espera de que la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva si acepta o no una recusación presentada para apartar del debate a una de las juezas del Tribunal, Sabrina Namer.



La actual senadora Kirchner, el ex canciller Timeman, el ex secretario Legal y Técnico de ese gobierno Carlos Zannini y otros ex funcionarios como Oscar Parrilli, además de Luis D'Elía y Fernando Esteche, fueron enviados a juicio oral en la investigación abierta por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Todos están procesados por supuesto encubrimiento agravado a raíz de la firma del fallido Memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán por el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía en el barrio porteño de Once.





Télam

