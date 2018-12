El testimonio de un actor derribó la coartada de Juan Darthés

"No pasó absolutamente nada. Ella se me insinuó. Me quiso dar un beso. Y le dije qué te pasa. Ella estaba de novia con Juan Guilera", disparó Darthés.

Juan Guilera, quien formó parte del elenco de "Patito Feo", habló en exclusiva con Crónica HD y reveló un importantísimo detalle que deja al descubierto a su colega.





"Un lunes a las 7 de la tarde, un día antes de la conferencia de Thelma, él me escribe desde el celular del hijo. Me puso: 'Juancho soy Juan Darthés, te estoy hablando desde el celular de mi hijo, ¿te puedo llamar?'", reveló Guilera.





"Me dijo, 'disculpame que te llame pero estoy desesperado, me llegó de fuente muy fiel que Thelma mañana me va a denunciar de violación'. Me preguntó primero si tenía contacto con ella y yo le dije que no. Después me preguntó si, diez años después, yo me acordaba que le había dicho que Thelma tenía fantasías con él. Le dije que yo no le dije eso y que ni me acuerdo de haber hablado con él de Thelma", disparó el actor y agregó que su noviazgo con la actriz ya había finalizado en la tira.





Y reflexionó: "Siento que hay una manipulación, me quiso meter un recuerdo a través de una pregunta. Yo no le dije eso. Teníamos una relación muy cordial de compañeros de gira, cómo voy a hablar de mi ex novia con él".