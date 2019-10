El tema Venezuela generó uno de los momentos más tensos del debate presidencial

El presidente Mauricio Macri destacó este domingo en el capitulo de Ralciones exteriores del debate de candidatos presidenciales que se realizó en la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, que, cuando asumió sus funciones, "Argentina era uno de los países más aislados del mundo y su socio estratégico era Venezuela", por lo que bajo su administración se "trabó una relación de confianza con los líderes del mundo", además de "revitalizar" el Mercosur a través del acuerdo con la Unión Europea.





Posteriormente Macri sostuvo que la ex mandataria Cristina Fernández "condecoró con la orden de San Martín al dictador (Nicolás) Maduro" en Venezuela, mientras su gestión, subrayó, "reconoció" al presidente designado Juan Guaidó, por lo que expresó que "en esto no puede haber dobles discursos: se está con la dictadura o la democracia, y la neutralidad es avalar la dictadura".





En defensa del trabajo argentino

A su turno, en la etapa del debate sobre Relaciones Exteriores, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que si es presidente "no va a permitir que la globalización y la apertura (económica) se lleven puesto al trabajo argentino".





"También reivindicó al Mercosur que "desde hace mucho está abandonado" y que desde ese espacio "podemos discutir muy bien un acuerdo con la Unión Europea", pero objetó que del firmado por el actual gobierno "no conocemos la letra chica y países como Irlanda y Francia dicen que no lo van a aprobar".





Fernández añadió que "vamos a reivindicar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y en memoria de los más de 600 argentinos que quedaron allí (muertos en la guerra) me voy a ocupar de que las cosas sean distintas".





Tampoco Alberto Fernández eludió el tema Venezuela, y le apuntó a Macri: "no sé qué país gobierna"; le reclamó que no intervenga en el caso Venezuela y que espera que "ningún soldado argentino termine en tierra venezolana".





"Debo confesar que me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice, no se si sabe qué país gobierna y las cosas que hace: Las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. No alcanza con las fotos y un G-20. Pasaron siete semestres y las inversiones no llegaron", enfatizó Fernández.





Espert criticó la "dictadura" en Venezuela

El candidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, aseguró esta noche que "en Venezuela hay una dictadura asesina" y que Argentina "debe hacer los máximos esfuerzos para que el dictador Nicolás Maduro se removido de su cargo".





En relación a la deuda externa, dijo que "o vivimos del comercio abriendo la economía o si nos endeudamos respetemos los contratos y no hagamos el mismos desastre que en diciembre de 2001".





Del Caño pidió por Ecuador

El candidato presidencial del Frente Izquierda Unidad, el mendocino Nicolás del Caño, saludó al pueblo de Ecuador "por su gran ejemplo de dignidad y lucha", a la vez que fustigó al presidente Mauricio Macri "por salir corriendo a apoyar" a su par de ese país, Lenin Moreno.





En la apertura del debate y en la temática relaciones internacionales, Del Caño, dijo que hoy en Ecuador "se esta aplicando un brutal ajuste con el objetivo de reducir el déficit fiscal para pagar la fraudulenta deuda externa..Un violentisimo ajuste con muertos y heridos".





"Esta situación nos demuestra que es imposible estar del lado de las mayorías y aplicar las políticas del Fondo Monetario Internacional", criticó el candidato presidencial de la Izquierda.





Lavagna: energía y Malvinas

El candidato de Consenso Federal Roberto Lavagna aseguró que el tema Malvinas ocupa un lugar destacado en la agenda de trabajo de su fuerza política, aunque llamó a los argentinos "a concentrarse en el comercio, la energía y medio ambiente".





Asimismo consideró que el Mercosur "es un proyecto estratégico que ha sufrido un estancamiento en los últimos años", y sobre el acuerdo recientemente logrado con Europa opinó que "puede ser una oportunidad pero nos puede volver a colocar" en una mala situación, dijo Lavagna.