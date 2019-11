El tatuador acusado de pornovenganza quedó detenido tras la publicación del video

Patricio Pioli, el tatuador riojano de 36 años que enfrenta un juicio oral por viralizar videos sexuales íntimos de su ex pareja y es acusado por los delitos de coacción y acciones leves, fue detenido este martes al mediodía y enviado al Servicio Penitenciario Provincial. De esta manera, deberá permanecer preso hasta que se resuelva su situación procesal.





La medida fue dispuesta por la Cámara Tercera Criminal y Correccional, quien decidió revocarle la prisión domiciliaria que se le había otorgado el 21 de noviembre, en la primera audiencia del juicio.





De esta manera, el Tribunal hizo lugar al pedido del doctor Sebastián Andrada, abogado defensor de Paula Sánchez, quien se sintió desafiada y agredida a raíz de un nuevo video que Pioli subió a su perfil de Facebook.





"Es la primera vez que después de tres años me puedo sentir tranquila de salir a la calle y saber que no me va a pasar nada. Yo a él le tengo mucho miedo y saber que me lo pueda cruzar en cualquier lado no es agradable. La ciudad es muy chica y eso es muy factible", dijo Sánchez Frega.





El material publicado por este medio fue determinante para que la justicia advirtiera que Pioli -en un acto de rebeldía- se tomaba a modo de burla su situación procesal.