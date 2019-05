El sindicalismo realiza el quinto paro nacional contra el gobierno de Macri

En la cuenta regresiva de la campaña electoral y en un contexto de economía estancada, caída de empleo y alza inflacionaria, la CGT activará hoy su quinto paro general en rechazo de la gestión del presidente Mauricio Macri.





Al menos por esta jornada de protesta, el atomizado rompecabezas sindical se unificará fugazmente para presionar por un cambio del rumbo económico, rechazar el pacto entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) e intentar tallar en el ajedrez electoral para forzar una alianza opositora capaz de vencer a Cambiemos en las urnas.





Con la adhesión del transporte público de pasajeros y de una amplia mayoría de sectores sindicales que hasta ahora habían reaccionado de manera dispersa, la huelga se anticipa como una de las más contundentes. Durará 24 horas y los gremios cegetistas no prevén una movilización. Sin embargo, la izquierda trotskista bloqueara los accesos a las grandes urbes y se diferenciará de los organizadores con un acto en el Obelisco.





La Casa Rosada buscó neutralizar el paro hasta último momento al agilizar el reparto de $13.000 millones para las obras sociales sindicales. También activó una mesa de diálogo con los gremios del transporte para explorar recetas para mitigar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios del sector. Pero no hubo caso. El transporte, que torció el debate interno en la CGT para apurar la medida de fuerza, es el músculo más vigoroso para garantizar la efectividad de la protesta. No funcionarán hoy colectivos, trenes y subtes. Tampoco habrá vuelos de cabotaje y la actividad en los puertos estará paralizada. No habrá clases, bancos ni recolección de residuos.





Como sucedió el año pasado, la CGT avanzó hacia el quinto paro presionado por Hugo Moyano y el resto de los gremios disidentes. El camionero, en tándem con las vertientes de la CTA, trazó la hoja de ruta de protestas con la huelga del 30 de abril pasado, a la que los principales sindicatos cegetistas no adhirieron. Hoy, el gremialismo unificará su fuerza.