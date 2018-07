El Senado comienza con el debate sobre la despenalización del aborto

Tras la media sanción de la Cámara de Diputados a mediados de junio, el Senado finalmente arranca a debatir este martes el proyecto de legalización del aborto en plenario de tres comisiones, que debe definir el esquema de trabajo de las próximas semanas.





La comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales se reunirán a las 17 horas en el Salón Arturo Illia para establecer la cantidad de reuniones y de invitados que participarán del debate.





El acuerdo al que llegaron los jefes de los distintos bloques es que la discusión en esas comisiones finalice el 1 de agosto, con la firma del dictamen que se votará en el 8 de agosto en el recinto. Se estima que, tal y como sucedió en la Cámara baja, esa sesión sea extensa y sobre la que estarán puestas todas las miradas.





La comisión cabecera de las reuniones que se realizarán durante todo julio será la de Salud, que preside el oficialista Mario Fiad, que se opone a la legalización, mientras que su par de Justicia, Pedro Guastavino, está a favor y Dalmacio Mera, titular de Asuntos Constitucionales, que aparece entre los indecisos pero con inclinación hacia el rechazo.





Durante la discusión en las comisiones se definirá si el proyecto tendrá modificaciones, que es el pedido que hace un nutrido grupo de senadores que se alejaron de las dos posturas predominantes, en cuyo caso deberá ser remitido a Diputados para que, previo a un debate en comisiones o directamente en el recinto, determine si acepta o rechaza los cambios incorporados por la Cámara alta.





La semana pasada, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo expresó que hay "una mayoría de senadores que piensa que la sanción de Diputados es difícil que quede como está, porque tiene un par de temas que para muchísimos, más allá de las posiciones pro aborto o contra el aborto, les parece que está mal". "Somos muchos los que creemos que no es lo mismo que el Estado no meta presa a una mujer, a que el Estado se dedique a hacer abortos por sí mismo. Que es la diferencia de descriminalización, o no aplicación de penas, por un lado, u obligar a todas las instituciones a hacer abortos", afirmó en declaraciones a radio Mitre.





La iniciativa, que contempla la posibilidad legal de abortar hasta la semana 14 de gestación en forma gratuita, tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que la aprobó el 14 de junio después de un debate que se extendió durante casi 24 horas y en la que hasta último momento se mantuvo la incertidumbre sobre cómo resultaría la votación.