El Senado aprobó las leyes de reforma previsional y pacto fiscal

La discusión comenzó alrededor de las 16 tras un áspero debate sobre la posibilidad de que los acuerdos entre las provincias y el Ejecutivo Nacional sean girados también a la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.

Luego de que el oficialismo sorteó esa dificultad por amplio margen en una votación nominal, la oposición cuestionó que los dictámenes de las tres normas no cumplían con el plazo entre su dictamen (el jueves pasado) y su llegada al recinto, según lo que establece el Reglamento del Senado.

En línea con esto el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, dijo: "Se hizo un acuerdo en Labor Parlamentaria. Los proyectos tienen seis días. Acá se han tratado temas con menos de siete días". Además, cuestionó que se envío el acuerdo con los gobernadores en tres proyectos en lugar de hacerlo en uno solo. "El Gobierno, como siempre, comete tonterías. Los acuerdos debieron haber venido en un solo proyecto. Tienen problemas en el funcionamiento neurológico. Hacen todo mal", se enojó el rionegrino.

Por su parte, el jefe del Interbloque Cambiemos, el radical formoseño Luis Naidenoff, decidió no forzar la interpretación del Reglamento de la Cámara y pidió la habilitación sobre tablas con una votación que arrrajó una amplia mayoría: hubo 62 votos a favor de debatir las iniciativas y ocho en contra.

Sin embargo, cabe destacar que, si bien la discusión de los proyectos se llevó a cabo en conjunto, su votación, cerca de la medianoche, se realizará por separado.

Así, tanto el proyecto de ley de responsabilidad fiscal como el consenso cuentan con amplio respaldo. La iniciativa más cuestionada es la que introduce cambios a la Ley Previsional. Esta propuesta fue rechazada por varios senadores, en su mayoría del peronismo, muchos de los cuales se espera que voten los acuerdos fiscales.

En esta línea, el representante del Movimiento Popular Neuquino, el gremialista petrolero Guillermo Pereyra, integrante de la CGT, adelantó que iba a votar el consenso fiscal y la ley de responsabilidad, pero no la Reforma Previsional.

"A través de los años vamos a ver un salario del jubilado cada vez menor", expresó Pereyra, tras lo cual el peronista chaqueño Eduardo Aguilar pidió que se vuelva a cambiar la fórmula de aumento jubilatorio contenida en el proyecto de ley para que "se muevan en la misma proporción que los trabajadores activos".

La kirchnerista de Chubut Nancy González, en tanto, resaltó que el Interbloque Cambiemos "va a pasar a la historia por bajarle, de nuevo, el sueldo a los jubilados".

Por el contrario, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, defendió la iniciativa y justificó que servirá para "establecer un parámetro de previsibilidad en toda la Argentina". Y agregó: "Va a redundar en un proceso de crecimiento sostenido que va a beneficiar a todas las provincias y al Estado Nacional".

La radical Silvia Elías de Pérez cuestionó a la oposición y pidió "ratificar el consenso arribado entre los gobernadores y el gobierno nacional". Sentenció: "Es fácil decir que ratifican una cosa y no ratifican otras. Y me rebelo cuando me hablan de que hubo un apriete".

La ley Previsional incluye propuestas sobre aumentos de haberes por encima de la inflación, 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años.

Sin embargo, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo sufrió algunas modificaciones en su discusión en comisión.

El planteo, hecho por Pichetto, establece que el cálculo se haga en base a una combinación de "un 70% del índice inflacionario y un 30% de la variación de salarios", en lugar de tener en cuenta sólo la inflación y el crecimiento del PBI, como establecía el texto original. Este documento también incluía una actualización de haberes cada tres meses, indicación que quedó en el dictamen.

En tanto, el proyecto de consenso fiscal firmado por el gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias (con la excepción de San Luis) incluye modificaciones tributarias y previsionales acordadas con los 23 distritos que, a su vez, desistirán de sus juicios contra el Estado nacional.

Entre los puntos acordados entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores se destacan la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, el compromiso de aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, adherir a ese régimen antes del 30 de junio de 2018 y consensuar una nueva ley de coparticipación federal.

(Fuente: La Nación)