El Senado aprobó la licencia para Alperovich tras la denuncia por violación

El senador de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, propuso que la licencia solicitada por el acusado sea por seis meses. El jefe del bloque del Partido Justicialista, José Mayans, al cual pertenece Alperovich, coincidió en ese planteo.





La sobrina del exgobernador de Tucumán lo denunció el viernes y el lunes ratificó la acusación. Se trata de una joven de 29 años que fue asistente personal de Alperovich desde 2017 tanto en el Senado como en la campaña para gobernador que perdió en octubre.





"Durante un año y medio, mi tío Alperovich violentó mi integridad física, psicológica y sexual", dice la carta que la mujer que pidió preservar su nombre al expresarse en #NoNosCallamosMás. Lo primero que hizo el acusado fue publicar la identidad de la denunciante.





"No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirla, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe", indica la carta.





"El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él", denunció.





Aunque los senadores tardaron en pronunciarse acerca de la denuncia contra uno de los suyos, finalmente varios pidieron que el acusado al menos pidiera una licencia. Alperovich finalmente regresó el miércoles de sus vacaciones en Miami.

(Fuente: TN)