El segundo debate tuvo más acusaciones y tensión entre Macri y Fernández

El segundo debate presidencial, que se realizó este domingo en la Facultad de Derechos en la ciudad de Buenos Aires, fue mucho más tenso y agresivo que el primero, realizado una semana antes en Santa Fe.





Mauricio Macri y Alberto Fernández tuvieron varios cruces, acusaciones y terminaron polarizando el debate a menos de una semana de las elecciones.





El primer tema de debate fue el de seguridad. Allí Macri dijo que "nosotros somos distintos a ellos. Abandonan a las víctimas del delito, alientan los barrabravas, descuidaron la frontera. Así son ellos, no van cambiar".





A su turno Del Caño dijo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "es responsable política de las represiones que terminaron con las muerte de Maldonado y Nahuel".





Roberto Lavagna sostuvo que "ni el gatillo fácil, ni la fascinación de alguna funcionaria por las armas, ni tampoco la mano fofa".





José Luis Espert apuntó a al dirigente Juan Grabois, y dijo que "piquetero que corta la calle, piquetero que termina preso; ¡cuidado Grabois contigo!".





En tanto Gómez Centurión remarcó que "es una vergüenza que los sucesivos gobiernos naturalicen los piquetes. Hay que hacer cumplir la ley permitiendo a los ciudadanos el libre tránsito".





Alberto Fernández afirmó que "hace 35 años enseño derecho penal, no esperen soluciones fáciles. Es más fácil hablar de mano dura y penas más fuertes, pero esto está directamente relacionado con la desigualdad. La Argentina ha generado una gran desigualdad y el entramado social se ha quebrado" y luego agregó: "Gracias a Dios no nos parecemos en nada presidente Macri. Tenemos que ser serios Presidente. El año pasado hubo 3200 personas asesinadas, no creo que sus familias se hayan sentido protegidas por usted".





En Empleo, Producción e Infraestructura, Mauricio Macri cargó contra Alberto Fernández y sostuvo que "para generar empleo hay que conectar el país y para eso hay que hacer obras. Pero en la obra pública había una matriz de corrupción, no lo digo yo sino los jueces que condenaron a De Vido, Ricardo Jaime. Se robaban la plata de las obras. Y Fernández se fue del gobierno sin denunciar nada".





Fernández respondió: "Usted con el clan Macri, ¿no vio la corrupción de la obra pública?. ¿No vio la corrupción de su familia? Después nos contó cuando su padre murió que él era el responsable. Hablemos en serio, presidente, a mi no me va a correr. Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa, y desde que me fui nunca un juez me citó para dar explicaciones, no es la situación del presidente, porque el día que Macri deje el Gobierno lo esperan más de 100 causas, en donde está siendo investigado. No es mi problema, no tengo nada que ver con la corrupción, no me corra por ese lado, puedo darle clases de decencia".





También el candidato del Frente de Todos dijo que el presidente "uberizó la economía, y los trabajadores perdieron derechos. El trabajo en blanco es la mejor garantía de paz social.En tiempos de Macri se cerraron 43 pymes por día. Para que el trabajo vuelva vamos a poner en marcha las pymes y lo primero que vamos a hacer es que dejen de pagar tarifas dolarizadas".





Cuando llegó el bloque para debatir sobre Federalismo y Calidad Institucional, Alberto Fernández dijo que "terminaré con los empresarios que corrompen y los funcionarios que se dejan corromper, con los empresarios que llegan al Estado y hacen negocios.





A su turno, Macri se quejó de que "ahora el kirchnerismo habla de federalismo después de prepotear con látigo y chequera a todos los gobernadores. Nos dejaron un Estado sin estadísticas y lleno de militantes. Ahora tenemos un Estado moderno".





"Ver cómo se tiran misiles me causa un poco de gracia, deberían abrazarse. Muchachos abrácense, tan diferentes no son", dijo Espert.





Alberto Fernández se dirigió a Macri, diciéndole que "cuando termine su mandato, la Argentina va a tener 40% de pobres. El presidente llegó para llegar al punto de la pobreza cero, y mintió, es lo único que supo hacer, la pobreza la multiplicó, pero lo más grave es cómo multiplicó el hambre. Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine y también vamos a ocuparnos de cuidar el medio ambiente. Vamos a crear un Ministerio de Vivienda".





En tanto Macri retrucó: "Es indignante escucharlos hablar de pobreza, no les creo nada, gobernaron los últimos años y la única idea brillante que tuvieron fue ocultarla. Ellos siempre han usado a los pobres y siempre han hecho clientelismo."





Roberto Lavagna dijo que los últimos dos gobiernos "confundieron desarrollo social con reparto de planes. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a la pobreza, no hay memoria de que había un país distinto".





Otras frases

Mauricio Macri, dijo que el debate "tiene que servir para decidir en qué tipo de país queremos vivir".





Nicolás Del Caño, criticó el formato del debate y pidió que los candidatos que "sean serios y no mientan".





En tanto Roberto Lavagna sostuvo que "los argentinos tenemos cierta debilidad en correr los temas centrales de la discusión. Los pueblos no tienen paciencia infinita".





Alberto Fernández, a su turno, dijo que "en la última semana dedicaron mucho tiempo a mi índice, pero mi índice solo marca errores y señala inconductas; sería bueno que se ocuparan de otros índices, el de desocupación, pobreza, de inflación".