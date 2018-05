El sector empresario le transmitió su apoyo a Mauricio Macri

En una conferencia de prensa esta tarde en la Quinta Presidencial de Olivos, luego de la reunión con Macri y los empresarios, Cabrera dijo que "no tocamos el tema del dólar en particular como problema, sí la diferencia de otras situaciones vividas, cuando no se podía ajustar por el tipo de cambio".





"Para nosotros no es un problema que se ajuste el tipo de cambio, (aunque) obviamente lo que no puede pasar es una situación de crisis. Entendemos que este es un tema coyuntural que en pocos días será historia, y que nosotros tenemos que ocupamos por hacer crecer la economía", enfatizó el ministro.





De todas formas, en una jornada donde el dólar cerró a 23,70 pesos, Cabrera reconoció que "si persiste un tipo de cambio más alto, hay productos que tienen componentes dolarizados, como son los alimentos que nosotros exportamos, como el trigo el maíz y es posible que sea cambiado" el precio que tienen en la actualidad.





En el encuentro de esta tarde, que duró una hora desde las 16:15, participaron Amancio Oneto, de Molinos; Gerardo Díaz Beltrán, de CAME; Miguel Acevedo, de la UIA; Luis Betnaza, de Techint; Eduardo Eurnekian, de la CAC; Enrique Cristofani, del Banco Santander Río; Alfredo Coto, de Coto; Eduardo Elzstain, de IRSA; Cristiano Rattazzi, de FCA, y Martín Migoya, CEO de Globant.





El ministro comentó que durante la reunión, el presidente Macri comentó a los empresarios "sobre el acuerdo con el FMI, que tiene que ver con la particularidad de la zozobra que ha vivido el mercado cambiario en estos días".





"Todos (los empresarios) estuvieron de acuerdo y les pareció razonable fortalecer el programa financiero argentino, que es una de las patas importantes del programa económico argentino, con un crédito preventivo del FMI que nos permita tener mayor solidez y por lo tanto sortear un tema de liquidez y no de solvencia de la economía argentina", enfatizó.





Y, manifestó que el objetivo central de la reunión tuvo que ver "con cómo seguimos trabajando, cómo seguimos creciendo y produciendo. Llevamos siete trimestres consecutivos de crecimiento de la economía".





Consultado por la prensa respecto al impacto que puede tener en los precios la fuerte suba del dólar de las últimas semanas, Cabrera dijo que en la reunión "no quisimos entrar en el detalle" y se limitó a señalar que "uno de los empresarios que vino era un minorista (el presidente de CAME) y otro un supermercadista, Alfredo Coto, y nos han dicho que no ha habido cambio de precios".





En ese marco, el funcionario ratificó que "no es nuestra política hacer control de precios porque ha fracaso en los últimos 4.000 años".





"Nosotros sí lo que queremos es que haya competencia, un mercado transparente y una protección del consumidor y en eso seguiremos trabajando", concluyó.





Uno de los participantes de la reunión, Eduardo Eurnekian, vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), dijo que "la economía muestra una buena y positiva situación, por lo que ratificamos las medidas que está implementando al presente el Gobierno nacional".





En un comunicado de prensa, sostuvo que "en el proceso de gradualismo que lleva la política económica las inversiones prosiguen y continuarán su marcha normal y los proyectos licitatorios de las nuevas iniciativas se empezarán a definir próximamente".





Eurnekian admitió que "la existencia de cierta incertidumbre tiene su origen mayormente en causas externas. No hay razones que den cuenta de una preocupación por la situación económica ya que los 'fundamentals' siguen sólidos".

(Fuente: Télam)