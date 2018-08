El sanjuanino Mayoral declara en Comodoro Py por la causa de las coimas

Este martes también están citados Javier Fernández, el histórico asistente personal de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa Igor, y el ex subsecretario del Ministerio de Planificación, Germán Nivello, actual funcionario de la gobernación de Alicia Kirchner.





El miércoles estará marcado por la vuelta del ex juez Norberto Oyarbide a los tribunales de Comodoro Py. Aunque no es la primera vez que vuelve al edificio desde su renuncia en abril de 2016, acorralado por las denuncias en su contra, sí será su debut en una indagatoria. Ese día también está prevista la presentación de Parrilli. En tanto que también deberán asistir Carlos Alberto Rodríguez, cuya casa ya fue allanada, y Raúl Vertúa, responsable de la firma que lleva su apellido y que estuvo detrás de la construcción de la empresa Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).





El jueves será el turno del responsable de la concesión de la terminal de Omnibus de Retiro, Néstor Otero, del ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, el ex secretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti, y el ex Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Al día siguiente el indagado será el propio De Vido. Fin de semana mediante, llegará el turno de CFK. Por ahora será la última, tras lo cual Bonadio tiene diez días para decidir la situación de todos ellos, aunque por el momento nadie se atreve a afirmar que el número de los protagonistas permanezca estanco.





Fuente: Perfil.com