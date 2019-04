El riesgo país pasa los 850 puntos y toca su máximo desde 2014

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caían con fuerza este jueves, mientras que los mercados locales no operaban por el día no laborable. El riesgo país pasaba al mediodía la barrera de 850 puntos y llegaba a máximos no vistos desde 2014, luego de las medidas que anunció el Gobierno el miércoles para paliar los efectos de la crisis.

El riesgo país, que mide el diferencial de tasa que le pedirían a la deuda argentina contra bonos de Estados Unidos, escalaba este jueves hasta los 854 puntos, valor récord de la presidencia de Mauricio Macri.

El miércoles, luego de los anuncios, el riesgo país había escalado hasta los 829 puntos.

Las acciones argentinas caían hasta 8,4% por ciento en el exterior hacia las 16. Los bancos (Francés, Macro, Galicia y Supervielle) encabezaban las bajas. También caían firmas de servicios, como Edenor y Telecom. Y petroleras, como YPF.

El miércoles, la Bolsa y los bonos cerraron con bajas en el mercado local, a pesar de la caída del dólar.

Economistas de distintas extracciones ideológicas criticaron las medidas que anunció el Gobierno, que incluyen congelamiento de precios de una canasta de bienes básicos y una menor suba de tarifas de servicios públicos. Lo segundo implicará un costo fiscal de unos 10.000 millones de pesos, en momentos en que el FMI advierte sobre la dificultad para concretar la meta de déficit cero.