El presidente volvió a defender el cambio de rol de las FF.AA.

El presidente Mauricio Macri volvió a defender ayer la decisión de modificar las atribuciones de las Fuerzas Armadas.





"Mi tarea es defender a los argentinos, no lidiar con prejuicios del pasado. Yo no le tengo miedo al cambio. Encaremos las cosas aunque toque intereses que a algunos no les gusta, como enfrentar el narcotráfico", subrayó el jefe de Estado.





El mandatario sostuvo que "no hay ninguna posibilidad de que se altere el proceso democrático" en la Argentina y volvió a rechazar las críticas de la oposición por el decreto que habilitó a las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de seguridad interior.





Insistió en que los dos candidatos del peronismo en las últimas elecciones, Daniel Scioli y Sergio Massa, "propusieron lo mismo e incluso hubo avisos de campaña con proyectos más audaces, con la intervención de las Fuerzas Armadas en asentamientos del conurbano".





"Nosotros hacemos algo moderado que para nada viola la Ley de Defensa", afirmó el Presidente y dijo que la iniciativa "ciñe a que el Ejército ayude a combatir el narcotráfico".





El jefe de Estado señaló además que "el narcotráfico se había desplegado en el país como nunca antes en la historia", pero indicó que tras su llegada al Ejecutivo hay "40 por ciento más de detenidos por ese delito".





"Lo que ha hecho el narcotráfico en la Argentina ha sido terrible. En los últimos dos años bajamos la cantidad de homicidios y robos. La información que ponemos en la mesa es transparente, estamos mejorando porque hay un compromiso y con el apoyo de las Fuerzas Armadas esto va a mejorar", agregó.





Sobre la reformulación de los objetivos de las Fuerzas Armadas, destacó que "70.000 argentinos van a tener un protagonismo y se van a sentir orgullosos de ayudar para que el resto de los ciudadanos estén más tranquilos".





Tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial, el Ministerio de Defensa tiene previsto enviar a unos 500 militares a la frontera norte, para comenzar a colaborar en tareas contra el narcotráfico.