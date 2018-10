El presidente de Techint negó haber pagado coimas y señaló a uno de sus directivos

"Después de una cena muy amigable, al día siguiente, se me acerca (Claudio) Uberti y me manifiesta el enojo del presidente (Néstor) Kirchner, alegando que la empresa no contribuía económicamente con el Gobierno. Él dijo: 'Ustedes no nos aportan nunca nada y el presidente Kirchner está muy enojado con ustedes'. Mi respuesta fue: 'El grupo Techint no hace negocios, nunca, con la política'". "A partir de mi respuesta, percibí un diálogo al oído entre Uberti y Kirchner, y ese mismo día tomaron el helicóptero, pasaron por encima de la empresa nuestra, se subieron al avión y se fueron", puntualizó.





Betnaza destacó que luego se concretó la expropiación de la empresa por parte del gobierno venezolano. "En el inicio de 2008, con muchas noticias periodísticas, apelamos al gobierno de Argentina, a las personas del Ministerio de Planificación Federal, y nos manifestaron que hagamos un aporte porque ello significaba gastos que el gobierno argentino no tenía por qué afrontar", subrayó.

Y advirtió: "Ahí empezamos a negociar la fase económica. En estas reuniones, empieza a participar (el ex funcionario del Ministerio de Planificación José María) Olazagasti, que es a quien deriva Kirchner para participar". "El cierre financiero se realizó a fines de 2008 y 2009, con intervención de Cristina Kirchner en varias reuniones", agregó Betnaza en su declaración.

Además, mencionó a la ex presidente al recalcar: "Luego ella me convocó señalándome que el precio estaba acordado en mil novecientos setenta millones". "Ella me informa que había hablado con Chávez, y que nos comunicáramos con el ministro de Finanzas del régimen para acordar el pago", señaló Betnaza.

También recalcó: "Durante el período que abarcó la salida de la gente de Venezuela nos solicitaron que contribuyéramos con el Gobierno. Aquí intervinieron (Julio) De Vido y (Roberto) Baratta". "En razón de la situación que estábamos viviendo en Venezuela, le doy instrucciones a (el ex ejecutivo de Techint, Héctor) Zabaleta para que haga los pagos", precisó.

Si bien no aparece mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno, el dueño de Techint fue señalado por el financista Ernesto Clarens, quien también declaró ante el magistrado, por entregar supuestas coimas durante la gestión anterior.

El pasado 25 de septiembre, tras procesar a medio centenar de involucrados en el caso, Bonadio decidió citar a Rocca y a Marcelo Mindlin, empresario del sector energético, entre otros.