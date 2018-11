El presidente se reunió con May para fortalecer el comercio con el Mercosur tras el Brexit

Macri y May se reunieron entre el primer y el segundo bloque de la cumbre de líderes del G-20 en Costa Salguero. A las 14.30 tras el cierre de la primera sesión, el Presidente aprovechó los coffee breaks para mantener reuniones bilaterales. Se reunió durante 20 minutos con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez para luego encontrarse con la premier británica.





Según señalaron fuentes oficiales, se espera que ambos mandatarios destaquen en conjunto el acuerdo con la aerolínea Latam para opere un vuelo regular adicional hacia Malvinas desde San Pablo, con dos escalas mensuales en Córdoba, una en cada dirección. Para el Gobierno la nueva conexión aérea es "un paso significativo en un proceso gradual de reconstrucción de confianza", para promover un "acercamiento entre los argentinos y los habitantes de las islas".





De todas formas, antes de viajar a la Argentina, May dejó en claro que contempla "los aspectos sensibles de la relación". "Tengo claro que nuestra posición sobre la soberanía de las Malvinas no ha cambiado. Pero lo que ha cambiado en los últimos meses es que hemos visto mejores relaciones con Argentina", fueron las declaraciones de May replicadas en los medios británicos antes de su viaje a Buenos Aires. La premier dijo estar interesada en apoyar la cooperación entre las islas y el continente en los temas vinculados al comercio, a la pesa y la ciencia.





El canciller Jorge Faurie describió el tono del encuentro en la previa a la reunión. "Nosotros no declinamos nuestro reclamo histórico y es un tema que estará siempre en las conversaciones. Pero el foco de esta reunión está en la reconstrucción de la confianza en distintas áreas como la económica y en el respaldo que el Reino Unido le ha dado al acuerdo con el FMI y al apoyo para el ingreso de la Argentina a la OCDE", dijo el ministro.





Visita histórica





La llegada de Theresa May a la Argentina constituye la primera visita de un primer ministro del Reino Unido a la ciudad de Buenos Aires desde la guerra. Su antecesor Tony Blair había pisado el país en 2001, pero en la ciudad de Iguazú, Misiones. En el Gobierno destacan en la previa al encuentro el esfuerzo de ambos países en la construcción de una "agenda positiva" y la "consolidación de un proceso de confianza" entre la Argentina y Gran Bretaña.





En su agenda "proactiva" con Gran Bretaña, Macri también tiene programado impulsar las relaciones bilaterales "en materia comercial e inversiones, particularmente en servicios financieros, startups, y proyectos de infraestructura bajo esquemas de Participación Público Privada (PPP)".





Según datos oficiales, el Reino Unido es el 11° inversor externo en la Argentina, con una balanza comercial superavitaria de US$ 281 millones en 2017. Macri espera, además, recibir apoyo de Gran Bretaña al programa económico del gobierno argentino y un aval al proceso de ingreso de la Argentina a la OCDE.





"Vemos a la Argentina como un socio clave, y el comunicado conjunto que el ministro de la Cancillería Británica sir Alan Duncan acordó en 2016 sentó las bases de una mayor cooperación en una gran diversidad de áreas", dijo la mandataria de Gran Bretaña antes de partir al país.





Durante el G-20, May espera recibir el respaldo de las potencias a pocos días de la confirmación del divorcio institucional con la Unión Europea para abrir su mercado al mundo. May aún debe lograr la aprobación del Brexit firmado en los últimos días por la UE en el Parlamento inglés. En medio de la incertidumbre por la futura relación entre británicos y europeos, se espera un eventual acuerdo de libre comercio, que todavía deben negociar y que regirá al término del período de transición.





