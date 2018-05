El presidente se reunió en la Casa Rosada con el gabinete económico

Según confirmaron, también están presentes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, vicejefes de Gabinete, Juan José Aranguren, ministro de Energía, y Francisco Cabrera, ministro de Producción.





En simultáneo, Marcos Peña está reunido con la mesa nacional de Cambiemos y después está previsto que se sume Macri. Aquí están algunos gobernadores y dirigentes, como Alfredo Cornejo y Humberto Schiavoni.





Esto sucede luego de un encuentro del Presidente con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, en donde el mandatario les prometió que no se paralizarán las obras que están en ejecución. Aquí también estuvieron Marcos Peña, Quintana y Lopetegui. Aquí dialogaron sobre las consecuencias del recorte en el gasto público anunciado el viernes y Macri les confirmó que no se frenarán las obras, aunque algunas no comenzarán en el tiempo que estaba previsto.





Más tarde, desde las 18, el jefe de Estado recibirá a los aliados de Cambiemos con la misma idea: mostrar unidad ante la adversidad. Según se informó, del encuentro participarán gobernadores oficialistas, integrantes del Gabinete nacional, y autoridades del PRO, la UCR y la Coalición Cívica (CC).





Hoy el dólar comenzó con una leve caída, pero al final del día concluyó con un alza de cinco centavos, a $22,33 para la venta y $21,56 para la compra. Así, el Banco Central inició con un dólar apenas estabilizado una semana crucial, con la mirada puesta en los movimientos del dólar tras la fuerte suba de tasas dispuesta el viernes pasado para frenar la brusca escalada del tipo de cambio, en una jornada en la que continuó la devaluación de las monedas emergentes respecto de la divisa de EEUU.





