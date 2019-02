El presidente de la AMIA difundió este domingo una carta en la que pidió licencia por tiempo indefinido

Luego de la polémica desatada cuando pidió a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que desista de continuar la causa judicial contra la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán, el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) Agustín Zbar difundió este domingo una carta en la que se retractó y pidió licencia por tiempo indefinido.





Zbar comenzó la misiva dirigida a "la Comisión Directiva de AMIA, a la comunidad, y a la sociedad en su conjunto" expresando sus "disculpas sinceras, y sin ningún atenuante, por los hechos y las expresiones equívocas de la última semana". "Durante más de 20 años he sostenido que los responsables del atentado son la organización terrorista Hezbollah y altos funcionarios del gobierno iraní. No he cambiado de posición. Es lo que sostuve siempre, y así lo he expresado de manera pública y privada", explicó.





