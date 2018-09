El presidente espera anunciar el acuerdo con los gobernadores

De los 24 jefes provinciales, no irán todos. Algunos enviarán representantes, mientras que los más duros, como el gobernador de San Luis, irán a escuchar. Alberto Rodríguez Saá anticipó ayer que "el Gobierno no nos dijo cómo será la reunión, parece que será una foto, que nos entregarán el Presupuesto que nosotros deberíamos aprobar. Nosotros mañana (por hoy) sólo vamos a informarnos". Además, remarcó ante las radios que hoy no firmaría nada "porque no conozco", dijo, aludiendo al proyecto del Presupuesto.





Rogelio Frigerio se refirió también ayer a las expectativas por la reunión de esta tarde. Sobre la situación general, consideró que "hay que corregir los problemas económicos, sociales, bajar las tasas para mejorar el acceso a los créditos, de esos temas hay que preocuparse, de volver rápidamente a una agenda de desarrollo porque hasta abril veníamos creciendo bien" y específicamente sobre el acuerdo para el proyecto de Presupuesto 2019, el ministro explicó que "nosotros vamos a hablar a agenda abierta". Indicó entonces que "venimos trabajando de manera técnica con los ministros de Hacienda de las provincias y estamos cerca de llegar a un acuerdo de un Presupuesto equilibrado" . Frigerio además, envió un mensaje para la previa del encuentro diciendo que "este Gobierno ha dialogado más que cualquier otro Gobierno. Hemos avanzado mucho y hay que reconocer a la oposición que garantiza la gobernabilidad".





Dentro del lote de los que acompañarían sin reparos las transferencias de pago de subsidios y otras medidas de ajuste para la baja del déficit fiscal, ayer el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que Macri tendrá el apoyo político que busca trasmitir en medio de las negociaciones con el FMI. El mandatario firmó ayer una compensación de deuda que tenía la provincia con el Tesoro nacional a cambio del bono del Consenso Fiscal.





"Consideramos que es importante dar esta señal no sólo a la argentinos, sino a todos los actores de la economía. El ánimo de los gobernadores brindar toda la colaboración necesaria para que el país tenga Presupuesto este año", dijo el mandatario y que "se viene trabajando desde hace más de dos meses, el ministro Frigerio junto con los ministros de economía, en una propuesta que contemple la reducción del déficit fiscal y dar las pautas más importantes del Presupuesto".





Fuente: ámbito. com

Una foto que muestre el acuerdo con los mandatarios peronistas para sellar el ajuste en el Presupuesto 2019 y que, con eso mismo, le dé mayor solidez a la gestión es lo que espera trasmitir hoy Mauricio Macri tras la reunión prevista con los gobernadores, que ayer el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, aseguró será "a agenda abierta". Sin embargo, hay cuestiones que no se podrán volver a discutir como el decreto que elimina el llamado "fondo sojero" que, hoy mismo será tema en Diputados para lograr un despacho. El oficialismo en ese caso cuenta con los votos para convalidar la norma que eliminó el Fondo Federal Solidario que creó el kirchnerismo y que destinaba una parte al reparto a las provincias.