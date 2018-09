El peronismo no kirchnerista formalizó su alianza camino a 2019

Se definen como el peronismo "democrático, republicano y federal. Ese que siempre escuchó al pueblo, que aprendió de sus errores y supo renovarse y cambiar", y expresan el deseo de construir "un movimiento amplio y plural que sea sensible y comprenda estas preocupaciones".





"Argentina necesita un proyecto político que supere el pasado y sea capaz de devolverle las ilusiones a los argentinos", afirman, para proclamar luego que "no es cierto" que "no hay alternativa".





Tras señalar que "no hay más tiempo para discursos vacíos", sostienen que "la gente quiere saber cómo vamos a transformar y cambiar su vida, la de todos los días".





Luego detallan que no quieren "un país en el que las personas deban elegir entre comer o pagar la luz. Un país en el que la inflación se come el salario, un país sin esperanza y sin horizonte".





Luego recogen el término "Patria", al que es tan afecto el kirchnerismo, señalando que creen en ella "no para sobrevivir, sino para vivir". Una Patria "en la que el proyecto de vida de cada argentino sea posible y realizable. Una Patria con igualdad de oportunidades".





El peronismo no kirchnerista anticipa una visión aperturista para "abrir las puertas, la cabeza y el corazón a todos aquellos que se sientan identificados con esta propuesta. Fuerzas nacionales, provinciales y de diferentes orígenes políticos".





"Ahora es el momento de construir esta alternativa, pero cuando llegue el momento de definir los candidatos que nos van a representar éstos van a ser elegidos por la voluntad de la gente, y no por el dedo de nadie", puntualizan, anticipando que "hoy es el primer paso, el primero de muchos. Convocamos a todos a un proceso abierto, inclusivo y de amplias mayorías".





"Estamos en marcha por Argentina", concluye el comunicado.





El encuentro fue difundido luego a través de las redes sociales por sus protagonistas. El senador Pichetto señaló en su flamante cuenta de Twitter: "Argentina necesita un proyecto político que supere el pasado y que sea capaz de devolverle las ilusiones a los argentinos", en tanto que el diputado del bloque Justicialista Diego Bossio señaló que "estamos dando un muy buen primer paso en la construcción de un espacio amplio y de consenso, de donde surgirá la próxima presidencia de l@s argentin@s".

