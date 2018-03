El periodista que reveló la muerte de Nisman apuntó al gobierno de Cristina

"Estoy convencido de querían dar a conocer la muerte de otra forma. Esa alerta temprana lo que hizo fue acelerar lo que pretendían esconder", afirmó el hombre que declarará en la causa del fiscal desde la embajada Argentina en Israel.

"Publicaron mi itinerario de vuelo en la cuenta oficial de la Casa Rosada mientras yo me refugiaba en Israel y los servicios de inteligencia me estaban siguiendo. Cualquier teoría que quite esa responsabilidad del gobierno es equivocada", sostuvo. Y agregó: "Se sentían nerviosos y decidieron atacarme a mi".

"Hubo amenazas específicas a las personas que se involucraron en ayudarme. Es una carga que voya tener que llevar conmigo siempre.