El papelito de la polémica: a los gritos, Cerutti acusó a Caputo por un extraño mensaje

Fue así como la reunión de la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa concluyó esta tarde en medio de gritos por parte de los diputados kirchneristas contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo.









El funcionario estaba respondiendo una pregunta cuando los diputados kirchneristas Agustín Rossi y Gabriela Cerruti se pusieron de pie y comenzaron a gritarle fuera de micrófono.









El presidente de la comisión, el senador justicialista José Mayans, pidió orden y advirtió que levantaría el encuentro si los legisladores no se sentaban, algo que finalmente hizo. Luego de ese hecho, se generó un verdadero escándalo y en medio de gritos se levantó la sesión.





También se cortó la luz

Tras un corte de luz que duró varios minutos, el funcionario dijo que uno de los objetivos el de "reducir la dependencia externa". "Debemos tratar de depender del ahorro interno, con confianza y tratar de generar el financiamiento que la Argentina necesita. Estamos al revés del resto de la región, que mayormente tiene financiamiento interno", afirmó.





Mucho antes, el funcionario rechazó las acusaciones opositoras de que asumió como funcionario para "favorecerse" y afirmó que para beneficiarse "se hubiera quedado en el sector privado".





Caputo destacó que la medida del dólar futuro fue aplicada para perjudicar al gobierno que sucediera al kirchnerismo ya que Cambiemos y el vocero económico de Scioli habían dejado a entrever que levantarían el cepo. "Alerté a Macri y nos encomendó que lo frenaramos. Ahí elaboramos la denuncia penal, se logró que el tema fuera público y logramos que el Central dejara de vender futuros", indicó.





Además, manifestó que su comportamiento "como ciudadano" en torno al dólar futuro "es un buen ejemplo" ya que no ganó nada con esas operaciones. "Decidí no ganar esa plata (con los futuros) porque no me parecía bien, era una operación ruinosa para los argentinos", remarcó.





Caputo se desligó de la sociedad offshore Noctua, pero señaló que "el tema de las offshore no es delito". A su vez, afirmó que "han sido tres meses de una difamación atrás de otra" en su contra.









Durante su exposición ante la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa, Caputo se despegó de todas las acusaciones en su contra, tanto de su vínculo con firmas offshore como Noctua y Axis, como de lo referido a la venta de dólar futuro y resaltó que la Justicia ya sentenció que no existe un conflicto de intereses.





"El tema de las offshore no es delito. Es como una caja de seguridad: lo que uno tiene adentro de la caja lo puede tener declarado o no, eso no lo convierte en delito", afirmó el ministro, quien sostuvo que "la razón fundamental es no entrar en la doble imposición" de impuestos.





Dado que el tema fue puesto sobre la mesa por el diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof, el funcionario agregó: "Siendo director de YPF, cuando fue el acuerdo con Chevron ustedes mismos hicieron dos o tres offshore. No estoy acusando a nadie, es que es una práctica común".

Respecto del fondo Noctua, Caputo señaló: "No tengo ya nada que ver con esa empresa. Además tengo todo bien declarado. Con respecto al reporte de la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) es un reporte de una tenencia nominal. Yo era un tenedor fiduciario. No tengo que tenerlo declarado porque eso no me convierte en propietario".

Han sido tres meses de una difamación atrás de otra. Por eso les agradezco que me hayan brindado la posibilidad de venir y contar la verdad", sostuvo el ministro. (Fuente: TN noticias)