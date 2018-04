El oficialismo rechazó los proyectos de la oposición para frenar la suba de los servicios

El oficialismo logró evitar el tratamiento sobre tablas de unos 29 proyectos que oscilan desde retrotraer las tarifas a diciembre del 2017 hasta congelar el valor de esos servicios públicos hasta el final del gobierno de Mauricio Macri, pero ahora deberá plantearse la estrategia de cara a la reunión de la comisión de Presupuesto, que se celebrará el miércoles próximo, a las 14.





Esta vez, y a diferencia de la semana pasada, cuando el arco opositor no logró el quórum por un diputado, el número para iniciar la sesión estaba garantizado por la presencia, entre otros, del diputado del Frente Renovador Facundo Moyano, que la semana pasada se había ausentado, y del salteño Alfredo Olmedo, que se sentó en su banca blandiendo una pala amarilla, de igual color que su tradicional campera.





Si bien no se habilitó el análisis de ningún proyecto, se realizó un debate en el que no faltaron duros cruces entre el jefe del interbloque oficialista, Mario Negri, y el ex ministro del gobierno kirchnerista Agustín Rossi sobre la política energética y los subsidios que se le otorgan a las empresas de servicios públicos.





En este contexto, Negri criticó con dureza al Frente para la Victoria al afirmar que "desde el kirchnerismo generaron un incendio en la Argentina por su pésima política energética".





"Y ahora -añadió- nos vienen a proponer que entren al infierno los que no entraron".





Además le recordó al ex ministro Axel Kicillof que en su gestión "permitió que la AFIP dejará a Cristóbal López retener impuestos de los combustibles por 8.000 millones de pesos y no se mosqueó por intentar cobrarle un peso".





Rossi replicó los cuestionamientos de Cambiemos a la política energética del kirchnerismo, y afirmó que el oficialismo "no tiene autoridad moral para descalificarnos" porque "tienen un gobierno que está más sucio que los baños de Retiro".





En un duro discurso contra el presidente Mauricio Macri, Rossi dijo: "Estamos haciendo un enorme esfuerzo para tratar de darle una solución a los argentinos. El oficialismo, cuando no tiene argumentación, busca la descalificación".





Este cruce entre Negri y Rossi se desató en el último tramo de la sesión y cuando ya habían expuesto la mayoría de los autores de cada proyecto, cuyo tratamiento sobre tablas se iba votando uno a uno, con lo cual la sesión especial se extendió por más de seis horas.





En forma previa y a poco de iniciarse la deliberación propiciada por los sectores del peronismo, el presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), adelantó cuáles serán los ejes de la discusión que se desarrollará el miércoles sobre el cuadro tarifario, y advirtió que tendrán que "decir si se aumentan los impuestos o el endeudamiento".





Laspina anticipó que pedirá un informe sobre el costo fiscal del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor, porque "tenemos que saber cuál es el costo fiscal de estos proyectos impulsados por aquellos que nos metieron en este problema".





Desde la oposición, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, pidió la palabra para asegurar que "este debate sobrepasa a las estructuras políticas".





"Aunque cerremos el Congreso, la gente lo va a debatir en la calle, en los bares, en los clubes, en familia. Todos debaten cómo pagar las tarifas que están viniendo", dijo.





"Se equivocan si piensan que hay especulación política", apuntó.





El primer proyecto que se debatió fue impulsado por el peronista Diego Bossio y arrojó 132 votos a favor y 106 en contra, con lo cual no se obtuvieron los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas.





Al fundamentar su iniciativa, el diputado peronista y ex titular del Anses en el gobierno kirchnerista dijo que el oficialismo "no tiene voluntad política" para discutir las tarifas y advirtió que desde el justicialismo no están proponiendo "congelar las tarifas", sino "una propuesta seria" que permita "a las familias y a las pymes" pagar los servicios públicos.





Otro de los proyectos que se discutió fue propiciado por la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, que proponía la emergencia energética por un año y cuyo tratamiento sobre tablas fue trabado por la bancada del oficialismo por 134 a 100 votos, con lo cual no tuvo los dos tercios.





"Saludo que el oficialismo haya decidido venir en lugar de estar detrás de las cortinas como la semana pasada", dijo la diputada, quien cuestionó que estén "obstruyendo la sesión para debatir el tema de las tarifas".





Por otra parte, también se rechazó por 130 votos afirmativos y 102 en contra el tratamiento sobre tablas de un proyecto sobre tarifa social para empresas recuperadas presentado por el ex ministro de Economía del kirchnerismo Axel Kicillof, quien dijo que si la oposición se une puede "pararle la mano al Gobierno".





Ninguno de los 29 proyectos logró los dos tercios para habilitar su tratamiento sobre tablas, pero en la discusión que se dará en la comisión de Presupuesto sólo se tratará el dictamen de las comisiones de Obras Públicas y Defensa de la Competencia, que propone retrotraer los aumentos a diciembre del 2017 y ajustar esos valores por la variación salarial, al tiempo que rebaja el IVA.





(Fuente: Télam)