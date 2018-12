El mundo le dio a Argentina una nueva oportunidad

Pero si no lo logra, el regreso de alternativas populistas estará a la vuelta de la esquina, lo que condenaría al país a otro período de aislamiento, no sólo político sino también financiero. El mensaje estuvo sobrevolando no sólo en las bilaterales de Macri con 17 jefes de Estado, sino también en los encuentros que mantuvo con los ejecutivos de grandes bancos y fondos de inversión internacionales.









A muchos se les vino a la cabeza el festejo del Bicentenario, que le permitió al kirchnerismo volver a asomar la cabeza en mayo de 2010 tras la derrota legislativa que había sufrido el año anterior. Pero no fue solo la celebración lo que permitió la recuperación de Cristina Kirchner, que luego conseguiría su reelección en 2011. En realidad, ese proceso fue acompañado por un bienio de gran recuperación económica luego de la crisis de 2009.