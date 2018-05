El ministro de Salud de la Nación lamentó la agresividad en el debate sobre el aborto

El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, lamentó este sábado que en las últimas semanas el debate legislativo sobre la despenalización del aborto adquirió "ribetes un poquitito más polémicos en cuanto a la agresividad de algunos planteos", aunque celebró que, más allá de la suerte que corra la iniciativa, quedará un "enorme avance" respecto a la importancia de la educación sexual.





"En estas últimas semanas está adquiriendo ribetes un poquitito más polémicos en cuanto a la agresividad de algunos planteos", sostuvo el funcionario nacional.





En diálogo con Radio Con Vos, el integrante del Gabinete se quejó de que "esta última semana se está yendo hacia posiciones mucho más fundamentalistas que no contribuyen al nivel que se había logrado".





"Las semanas anteriores había sido un debate bastante maduro, bastante lógico, incluso entre los que pensaban distinto", señaló el titular de la cartera sanitaria, quien afirmó que el aborto "es un problema de salud pública y es un debate que atraviesa a la sociedad hace muchísimo tiempo. Es muy beneficioso que se haya abierto y que se esté discutiendo públicamente".





Pese a las quejas que planteó sobre el nivel del debate en las últimas presentaciones en la Cámara de Diputados, Rubinstein hizo hincapié en que "si hay algo que va a dejar este debate, independientemente de que se apruebe o no la despenalización del aborto, es que hay ciertas cuestiones de las que no se va a volver atrás".





"Hay un consenso social enorme, aún entre la mayoría de los que se oponen al aborto, en que no podemos soslayar la educación sexual integral o que no podemos no promover la educación sexual responsable, la entrega de anticonceptivos", remarcó.





Y concluyó: "Se va a haber logrado un enorme avance en la concientización de lo que tiene que significar la educación sexual particularmente en poblaciones vulnerables como adolescentes o de un menor nivel socioeconómico".





(Fuente: Diario Uno)