El mensaje encubierto de Macri por la frase viral de Alfredo Casero

"A vos se te prendió fuego la casa -graficó Casero-. Tenés una familia. Son 12. ¿Tá? Se te prendió fuego la casa y hace frío afuera. ¿Tá? Vienen los 12 y dicen: '¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! ¡Flan! ¡Flannnn!'".





Ante la sorpresa de Fantino por los gritos y la actuación exagerada, Casero continuó: se tapó los oídos mientras gritaba "¡Flaaaaan!" una y otra vez, simuló golpear un bombo como si estuviera en una manifestación, y hasta se le escapó una grosería: "¡La chota, papá!". Y siguió:"¡Hijo de puta, no nos da flan!"; "No anda la heladera, está todo quemado y no anda la heladera".





También le pidió a Fantino que participe. "'Ya viene el señor que quemó la casa...', decime". El conductor lo hizo, para que luego Casero respondiera casi en un sollozo: "Noooo, es amigo mío, él no la quemó. Quiero flan". Y concluyó: "Así no vamos a poder hacer una mierda".