El kirchnerista Leopoldo Moreau acusó a Marcos Peña de "vivir en un termo"

El diputado nacional kirchnerista Leopoldo Moreau aseguró que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, "debe vivir en un termo" al considerar que desconoce los sucesos económicos acaecidos en las últimas semanas.





"La reunión fue muy decepcionante porque vino como si en la Argentina de los dos últimos meses no hubiera pasado nada, y todos los argentinos saben que pasaron muchas cosas que no fueron buenas para nadie", manifestó Moreau respecto al encuentro que el jefe de gabinete mantuvo con diputados.





Peña concurrió ayer al recinto de la Cámara de Diputados para defender el acuerdo preventivo con el Fondo Monetario Internacional, y consideró que "la etapa más difícil" ya está superada.





"El jefe de Gabinete debe vivir en un termo. El gobierno está absolutamente desorientado, ha fracasado estrepitosamente su política económica y han tomado el peor camino que es acudir al Fondo porque va a imponer condiciones de mayor ajuste todavía", añadió el legislador.





"No es un préstamo simple, con el FMI las condiciones son distintas, no es un crédito cualquiera y eso requiere que pase por el Congreso. Se han empañado en decir hoy veinte veces que no lo van a traer", agregó.