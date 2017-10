El jefe de la banca del PJ en Diputados cruzó a Gioja por el pedido de desafuero a De Vido

Luego del pedido de desafuero a Julio de Vido, el jefe del bloque FpV-PJ, en Diputados, Héctor Recalde, desmintió a su par José Luis Gioja sobre su postura a la hora de la votación. Para el sanjuanino, el exministro kirchenista debe responder ante la Justicia, pero según su par, el partido aún no define la postura al respecto.

Recalde informó que el bloque se reunirá el próximo martes, a las 14, antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para "fijar posición".

Dentro del FpV-PJ se dividiría el voto, ya que un sector de Diputados apoyaría el pedido de desafuero del juez Luis Rodríguez, tal como lo anticipó la rionegrina María Emilia Soria.





El ex ministro de Planificación fue procesado ayer por primera vez con prisión preventiva. Es decir que si no fuera diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio De Vido tendría que estar detenido. Así lo decidió el juez federal Claudio Bonadio, quien dictó el procesamiento del ex ministro kirchnerista por el delito de defraudación contra la administración pública en las millonarias compras de barcos cargados con gas natural licuado (GNL). Y por segunda vez un juez pidió a la Cámara de Diputados que trate el desafuero de De Vido para poder detenerlo.





En la misma resolución Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva y ordenó la detención de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido en el ministerio de Planificación quien tuvo un rol preponderante en la compra de esos cargamentos. Baratta estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Gestión del ministerio de Planificación, que era una de las partes que conformaban el Programa de Energía Total (PET) lanzado por el kirchnerismo en 2007 para paliar la crisis energética. El programa se pensó originalmente para 90 días pero se extendió. En la causa judicial por la que Bonadio dictó la prisión preventiva de De Vido y Baratta se investiga el período comprendido entre 2008 y 2015.





Esto se suma al pedido del juez Federal Luis Rodríguez, que también ordenó la detención del diputado nacional en la causa por la presunta defraudación al Estado nacional en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio.