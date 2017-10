El interventor de la mina de Río Turbio dijo que la detención de De Vido es muy importante

El interventor de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), Omar Zeidán, dijo hoy que la detención de Julio De Vido "es muy importante para el país y para Santa Cruz", ya que una de las causas está relacionada con una defraudación al estado con fondos que iban destinados al emprendimiento minero.

"Es una mezcla de sensaciones; lo mejor hubiera sido que esto nunca sucediera, ni los hechos de corrupción, ni Julio De Vido preso, y nuestra tarea en Río Turbio debió ser sólo sacar carbón, pero, lamentablemente, cuando empezamos a trabajar en el yacimiento nos encontramos con todo esto, y es muy importante que empiece a cambiar", dijo a Télam el funcionario, que avanzó con las denuncias tras una auditoría general ordenada por el presidente Mauricio Macri.

Zeidán celebró que la investigación avance y que "hay más culplables, que creemos que los hay, por las denuncias que hemos hecho en función de la auditoría que indica que han participado en esta organización delictiva".

En la causa que investiga el juez federal Luis Rodríguez están imputados, además de los detenidos De Vido y Roberto Baratta; el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral; el ex interventor de YCRT y actual intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna y Jaime Álvarez, ex coordinador general de la cartera de Planificación y actual funcionario de la gobernadora Alicia Kirchner como presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz.

También las autoridades de la UTN Regional Santa Cruz y de la Fundación creada para firmar los convenios con YCRT.

Zeidán advirtió: "Los delitos están comprobados y ahora irán a juicio, y nosotros pedimos que devuelvan la plata" y aseguró: "Seguimos trabajando en YCRT, haciendo lo que hay que hacer, terminando la red troncal de ventilación para poder sacar carbón de manera continua y esperando que sectores gremiales se llaman a la reflexión y se aboquen al trabajo y no a parar a una empresa que es cien por ciento subsidiada".

Télam