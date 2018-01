El instructor que llevaba a la médica que murió al caer del parapente admitió que fue su error

El piloto del parapente del cual cayó al vacío y murió la médica tucumana Natalia Vargas, rompió el silencio y admitió que fue su error no haber chequeado previamente que la joven estuviera enganchada al artefacto. También aclaró que la joven que murió el sábado pasado durante el vuelo en el cerro San Javier no sufrió un ataque de pánico, sino que "tuvo miedo"."Estábamos volando y en un momento ella se da cuenta de que no estaba enganchada y comenzó a desesperarse. Yo intenté tranquilizarla, porque pensaba que estaba mal sentada. Cuando traté de ayudarla me di cuenta de que no estaba enganchada... Atiné a agarrarla lo que más pude, pero cayó. Lo que quiero aclarar es que esto no sucedió porque ella haya tenido un ataque de pánico, sino que ella tuvo mucho miedo y se desesperó cuando vio que no estaba enganchada", dijo Ariel Salazar en una entrevista con La Gaceta de Tucumán.

En un principio, la empresa Loma Bola salió al cruce de las críticas y dijo que Salazar no hablaba públicamente porque estaba shockeado para más tarde explicar que el piloto había admitido un error. No obstante, la primera explicación de Salazar para justificar lo ocurrido frente a la empresa para la cual trabaja, fue que Natalia había entrado en pánico. Ante esto, la familia de la médica se indignó. Juan José, el padre, indicó que decir eso era echarle a su hija la culpa por su propia muerte y que testigos la vieron sin la pernera correspondiente.

Salazar le contó a La Gaceta que luego se reunió con Juan José Vargas, el padre de la víctima. "La charla con el padre de Natalia fue dentro de todo tranquila, fue una conversación necesaria para ambos. Él me contactó y quedamos en vernos. Le conté todo lo que recuerdo. Más que nada, a mí me interesa aclarar algo, porque se habló demasiado y se insistió con el tema de pánico de Natalia en el aire", dijo.