El hombre que entregó los cuadernos rompió el silencio: "Era una papa que quemaba"

El policía retirado Jorge Bacigalupo rompió el silencio y contó que fue él quien entregó a un periodista los cuadernos que escribió el exchofer Oscar Centeno con detalles sobre la presunta ruta de dinero proveniente de sobreprecios en las obras públicas durante el kirchnerismo, al tiempo que definió a esa información como "una papa que quemaba".





"Trabajé como remisero muchos años. Desde el 98 hasta el 2007. Antes tuve taxi. Como remisero fue que en el 98 conoció a Oscar Bernardo Centeno. Lo conocí en una agencia en Martínez. Nos veíamos todos los días, por una cuestión de trabajo", sostuvo el sargento retirado de la Policía Federal, de 73 años.





En diálogo con La Nación+, el amigo de Centeno precisó que el exchofer del exfuncionario Roberto Baratta "después se fue a trabajar al Ministerio de Planificación, a partir de 2003, cuando (Néstor) Kirchner asumió como Presidente".





El expolicía indicó que Centeno le entregó "en septiembre u octubre del año pasado una caja, cerrada".





"Me dijo: `Por favor, guardame esto´. Le pregunté qué tenía adentro y me dijo que tenía anotaciones de lo que hacía en el Ministerio. Me los entregó por confianza", agregó.





Consultado sobre si Centeno habría escrito los cuadernos por seguridad, Bacigalupo manifestó: "Sí, y cubrirse ante cualquier eventualidad, porque eso es una papa que quema".





"Cuando toma estado público la denuncia de la señora (expareja de Centeno, Hilda) Horovitz y Baratta cae detenido por primera vez...es lógico, no es muy difícil ligar una cosa con la otra. Más de una vez le dije que se presentara ante la Justicia con esos papeles, pero tenía una serie de dudas que a mí no me cerró y pensé que este muchacho estaba identificado ideológicamente con la gente con la que trabajaba. Hasta el lunes (pasado) trabajó con Baratta", expresó.





Y añadió "Cuando Baratta sale en libertad, él (Centeno) me empieza a pedir los cuadernos".





También desestimó que el exchofer haya tenido intenciones de extorsionar a exfuncionarios: "A mí no me cierra como una persona que quisiera extorsionar a nadie, sino lo hubiera hecho. En ningún momento le pidió nada a Baratta".





Asimismo, Bacigalupo se refirió a la razón que lo motivó a entregar al periodista Diego Cabot los cuadernos: "Es más que obvio. La situación que estamos viviendo en el país... esta gente se llevaba puesto todo. El problema no son los que están, sino que estos van a volver si no se los para de alguna manera. No sabía que tenía tamaña envergadura".





"Si no tomaba este riesgo, ésto va a ir cada vez peor", añadió el exintegrante de la Policía Federal, que también confesó: "Estaría arrepentido si no hubiera hecho lo que hice. La persona que dice que no tiene miedo está loco o está mintiendo. No hay que confundir temor con cobardía. Cualquier individuo normal tiene miedo a los acontecimientos que puedan venir a partir de este momento".





Y concluyó: "Esperemos que todo salga bien, sobre todo por el país y por las nuevas generaciones".





Tras guardar por algunos meses la caja con los cuadernos originales que le dio Centeno, Bacigalupo entregó la documentación al periodista de La Nación el 8 de enero de este año, dando así comienzo a la investigación que luego fue aportada al juez federal Claudio Bonadio.





La causa judicial sacudió a la Argentina con la detención de varios exfuncionarios y empresarios presuntamente vinculados a la trama de corrupción en la obra pública.