El Gobierno se reúne con empresarios para que conozcan "la letra chica" del acuerdo con la UE

En busca de apoyo empresario para el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el Gobierno se reunirá este miércoles por la tarde con los representantes de las principales cámaras sectoriales. Desde algunos sectores, ya habían manifestado su conformidad en general, pero mostraron reparos hasta conocer todos los detalles, la llamada "letra chica", que aún no trascendió.

Hasta el momento, está confirmado que los empresarios serán recibidos por el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica; el canciller Jorge Faurie; el secretario de agroindustria Luis Etchevehere; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Horacio Reyser; y la secretaria de Comercio Exterior Marisa Bircher.

Del lado empresario, habrá representantes de la Unión Industrial Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Sociedad Rural, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa), la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) y la Corporación Vitivinícola (Coviar). La reunión será a las 14:30 en la Quinta presidencial de Olivos.









"En términos de geopolítica y economía, una mayor integración siempre es positiva para la Argentina, por eso es irresponsable criticar el acuerdo solo por haberse firmado. Se puede observar la falta de conocimiento de la letra chica", señaló José Urtubey, dirigente de la UIA, que apuntó a las declaraciones recientes en contra del acuerdo del candidato a presidente Alberto Fernández, a las que calificó de "desacertadas".

















Sobre el escenario de que algunas industrias podrían desaparecer como consecuencia del acuerdo, Urtubey consideró que es un tema que no se puede tomar livianamente. "No se puede decir que un sector no es competitivo cuando al mismo tiempo no tenés financiamiento, hay alta presión impositiva y el sistema financiero está escasamente direccionado a la producción. El desafío es encarar reformas estructurales", advirtió.