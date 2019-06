El Gobierno redujo a la mitad los espacios partidarios en radio y TV para la campaña electoral

El nuevo texto indica que "los servicios de comunicación audiovisual y señales que cuenten con una programación igual o mayor a 12 horas deberán ceder gratuitamente el cinco por ciento de 12 horas de programación para la difusión de mensajes de campaña electoral en servicios de comunicación audiovisual para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones nacionales."



Antes, la norma indicaba que el porcentaje era del 10 por ciento, con lo cual se redujo a la mitad.



Por ello, el decreto establece que el tiempo cedido se distribuirá entre todas las agrupaciones políticas, por categoría de cargos a elegir de la siguiente manera:



Elecciones presidenciales:



a) Para la campaña de Presidente y Vicepresidente de la Nación, el 50%.



b) Para la campaña de Senadores Nacionales, el 25%.



c) Para la campaña de Diputados Nacionales, el 25%.



En aquellos distritos en que no se elija la categoría de Senadores Nacionales, los espacios que le corresponderían se adicionarán en partes iguales.



Elecciones legislativas:



a) Para la campaña de Senadores Nacionales, el 50%.



b) Para la campaña de Diputados Nacionales, el 50%.



En aquellos distritos en que no se elija la categoría Senadores Nacionales, la totalidad de los espacios se asignarán a la categoría Diputados Nacionales.



En el caso en que uno o más distritos celebren elecciones provinciales en forma simultánea con las elecciones nacionales, las proporciones de distribución del tiempo cedido por los servicios de comunicación audiovisual y señales serán las siguientes:



Elecciones presidenciales



a) Para la campaña de Presidente y Vicepresidente de la Nación, el 40%.



b) Para la campaña de Senadores Nacionales, el 15%.



c) Para la campaña de Diputados Nacionales, el 15%.



d) Para la campaña de Gobernador y Vicegobernador, el 20%.



e) Para la campaña de Legisladores Provinciales, el 10%.



En aquellos distritos en que no se elija la categoría Senadores Nacionales, los espacios que le corresponderían se adicionarán en partes iguales.



Elecciones legislativas:



a) Para la campaña de Senadores Nacionales, el 40%.



b) Para la campaña de Diputados Nacionales, el 40%.



c) Para la campaña de Legisladores Provinciales, el 20%.



En aquellos distritos en que no se elija la categoría Senadores Nacionales, los espacios que le corresponderían se adicionarán en partes iguales.



El decreto 429 determina además que "en el caso de elecciones presidenciales, los servicios de comunicación audiovisual de alcance nacional y las señales de alcance nacional sólo emitirán publicidad para las categorías de Presidente y Vicepresidente de la Nación".



También regula que en "el caso de elecciones legislativas, la totalidad del tiempo cedido por los servicios de comunicación audiovisual de alcance nacional y las señales nacionales, se dividirá, en primer lugar, entre todos los distritos en proporción al padrón electoral, asignando luego el tiempo resultante a cada distrito para las categorías de diputados nacionales y, eventualmente, senadores nacionales".



Por último, oficializa que los candidatos presidenciales que no participen de los debates presidenciales obligatorios no tendrán los espacios de publicidad asignados, que serán distribuidos entre el resto de los candidatos.

El Gobierno oficializó hoy la reducción a la mitad del espacio que disponen los partidos para publicar spots en radio y TV, con vistas a las elecciones primarias PASO del 11 de agosto, y para las generales del 27 de octubre.De esa forma, el Gobierno, por decreto 429 publicado hoy en el Boletín Oficial, se adecuó a lo normado por la ley de Financiamiento Político, sancionada por el Congreso el 15 de mayo pasado.