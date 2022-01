El Gobierno prometió priorizar la presencialidad plena durante 2023

Acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Educación, Jaime Perczyk; la secretaría de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, y el intendente local, Lucas Ghi, el Jefe de Estado aseguró que el objetivo “es ir a buscar a todos los chicos que dejaron el colegio y volverlos a meter en el colegio porque sin educación no hay futuro”.

“Con esa idea hemos ampliado el Plan Progresar a los chicos que están terminando el colegio”, destacó e indicó que “ya se han inscripto 400.000 y esperamos que se inscriban más de un millón”.

A su vez, explicó que “la pandemia, con otras características, sigue en pie” y que “para que todos puedan volver a la presencialidad plena es muy necesario que estemos vacunados”.

“Cuando uno mira las estadísticas, cerca del 80 por ciento de las personas que están internadas contagiadas de Covid 19 no tienen la vacunación completa o nunca se dieron una vacuna”, reflexionó.

“Vacunarse es un acto de responsabilidad individual. Si yo me vacuno alejo el riesgo de que el virus me contagie y me haga pasar un mal momento. Pero es también un acto solidario, de cuidar al otro”, remarcó el presidente Fernández.

Por su parte, el ministro Perczyk dijo que “todos los chicos tienen que ir a la escuela, los que no estaban antes y los que se nos fueron durante la pandemia”, y aseguró para que haya presencialidad, más días y horarios, el Gobierno nacional acordó con las 24 jurisdicciones un calendario escolar de 190 días de clases para este año en los que buscarán “priorizar temas y recuperar aprendizajes”.

En tanto, el intendente Lucas Ghi explicó que “lo importante es seguir trabajando para construir las condiciones sanitarias, socio comunitarias y de infraestructura para llegar al ciclo lectivo con la presencialidad garantizada con el trabajo mancomunado de articulación y complementariedad desde el primer día”.

También participaron del acto el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y ex intendente local, Martín Sabbatella.

Mediante la campaña nacional “Nos vacunamos para ir a la escuela”, implementada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, niñas, niños y adolescentes podrán acceder a la vacunación obligatoria de calendario presentando el carnet de vacunación al mismo tiempo que la inoculación COVID-19 para iniciar o completar el esquema.

Del mismo modo, personal docente, no docente y familias dispondrán de diferentes centros para aplicarse de manera libre la dosis de refuerzo COVID-19.

A la fecha, un 77,4 por ciento de las niñas, niños y adolescentes ya cuentan con al menos una dosis y el 56,6 por ciento ya completó su esquema de vacunación Covid-19.

La meta del plan que fue lanzado hoy es comenzar el ciclo lectivo 2022 con la mayor cantidad de estudiantes inoculados, tal como lo recomiendan la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los sueros contra el COVID-19 se pueden administrar junto con cualquier otra vacuna, tanto el mismo día o en jornadas diferentes, sin requerir intervalo entre ambas inoculaciones.

Previamente, el Jefe de Estado visitó el Polideportivo Gorky Grana, donde funciona un Punto Progresar y un centro de inmunización contra el coronavirus.

Los Puntos Progresar son espacios que surgen de la coordinación entre el Ministerio de Educación de la Nación y 91 municipios de todo el país, que buscan garantizar el acceso a la información, la inscripción y el acompañamiento a ese programa de becas para los y las jóvenes de cada uno de esos distritos.