El gobierno de Paraguay afirmó que uno de los tripulantes tiene vínculos con los Quds

En diálogo con radio ABC Cardinal 730 AM, confirmó su presencia en territorio paraguayo y aseguró que continúa abierta la investigación.

"Lo importante es que debemos decidir de qué lado estar. Sabemos que hay países que reciben, financian y patrocinan el terrorismo, entonces nosotros no podemos ser tan ingenuos y mezclar las cosas, y no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado vinculadas a ese régimen del terror en el transporte de tecnología, armas, etc", disparó el funcionario del país vecino.