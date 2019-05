El Gobierno niega presiones para que el juicio de CFK arranque el martes

Al respecto, Garavano expresó: "Yo quiero creer que no, que esto no condiciona a ninguno de los jueces en su actuación, porque deben fallar conforme a la ley y al derecho, más allá de la pertenencia partidaria que hayan tenido. El gran desafío es fallar en tiempo y según la ley, como todas las reformas profundas llevan tiempo y pese a que algunos lo quieren eliminar, y otros dicen que los jueces tendrán que rendir cuenta por sus sentencias, todos exabruptos que no le hacen bien al sistema democrático".





Fuente: Infobae