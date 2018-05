El gobierno negocia para lograr el rechazo del proyecto contra la suba de tarifas

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, aseguró por su lado que el Ejecutivo busca "seguir dialogando con todos, intentando que este proyecto que no apoya prácticamente ningún gobernador, no termine convirtiéndose en ley, porque todos los gobernadores comparten la idea de que las legislaturas no tienen que meterse con el tema tarifas porque ésta es una potestad de los poderes ejecutivos, a nivel nacional como a nivel de cada una de las jurisdicciones".