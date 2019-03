El Gobierno Nacional analiza reforzar los planes sociales para bajar la pobreza

Toda esta batería de temas fue puesta sobre la mesa anoche en una reunión que Macri protagonizó en la quinta de Olivos con varios referentes de su gabinete, aunque el mensaje político lo dio el ministro de Producción, Dante Sica, quien aseguró que el Gobierno va en el "camino correcto" hacia una "recuperación sólida y estable" de la economía.









Hay otros dos ejes de trabajo que también siguen de cerca en la Casa Rosada después del anuncio del Indec: uno de ellos es evaluar un aumento en el monto de los planes Argentina Trabaja y otro es extender la línea de créditos de Anses para sectores vulnerables de la economía.









La Asignación Universal por Hijo (AUH) ya tuvo su aumento inicial del año y no habrá otro incremento hasta mitad de año. Pero en el caso del Argentina Trabaja y otros programas de ayuda social existe un debate interno en el Gobierno sobre la necesidad de aumentar los montos otorgados.





A la vez, desde el Ministerio de Producción evalúan una ampliación de los créditos de Anses y eventualmente una extensión del listado de productos de la canasta básica que entran en la órbita de los precios cuidados para que los sectores pobres no se vean afectados por la inflación.





Sica habló hoy por radio sobre los datos de Indec y dijo: "Estamos viendo el impacto de la crisis del año pasado. Las crisis no son gratuitas para ningún Gobierno. Tomamos las medidas correctivas para estabilizar la macro (macroeconomía) para tener una recuperación más sólida y estable. No es fácil, no se puede hacer en poco tiempo", dijo.

Fuente: Infoabe