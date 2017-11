El Gobierno calificó como una "vergüenza" la detención de Boudou por enriquecimiento ilícito

Desde muy temprano, el presidente Mauricio Macri siguió con atención todos los pasos que dio el juez federal Ariel Lijo en la detención de Amado Boudou , acusado de liderar una asociación ilícita y de lavado de dinero. "Está al tanto de todo lo que pasó y todo lo que se dijo", confió uno de sus hombres de confianza.

"Nuestra única convicción es que la Justicia es otro poder", dijo uno de los principales colaboradores del Presidente. Desde la Casa Rosada también se mostraron "tristes" por la fotografía del ex número dos de la ex presidenta Cristina Kirchner esposado. "Es una imagen que dará la vuelta al mundo. No sirve", confiaron fuentes oficiales. Aunque en todo momento aclararon que la prisión de Boudou no es un hecho "injusto".

"Institucionalmente es muy malo para la Argentina que un ex vicepresidente esté preso", reflexionó uno de los principales asesores del Presidente. Más allá del impacto institucional, desde la Casa Rosada también le apuntaron a los magistrados que habitan en Comodoro Py.

Fuente: La Nación