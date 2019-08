El gobernador Sergio Uñac analizó con Alberto Fernández las medidas que anunció Macri

"He leído las medidas y todo suma; son bienvenidas si impactan en el bolsillo de los trabajadores. Pero debemos considerar que hace tres años y medio estas medidas eran necesarias, y no llegar ahora, cuando el bolsillo de todos está exprimido y las pymes no tienen la rentabilidad necesaria para pagarle a sus empleados y mantenerse como empresa", sostuvo Uñac.





"Son medidas insuficientes que se deberían haber tomado mucho tiempo antes; son extemporáneas y no fueron bien tomadas por el mercado. Si seguimos alimentando la inseguridad, el dólar va a seguir subiendo. Espero que pueda detenerse porque esta situación la sufren todos", dijo el gobernador.





Añadió que "estamos preocupados por la situación económica, impacta la devaluación que tenemos desde el lunes, y esperemos que la escalada pueda frenarse y que no se agrave aún más lo económico".





Al salir del encuentro con Fernández, remarcó además que "aún no hubo una reunión general de los gobernadores, ni siquiera de los que conformamos el espacio de Alberto".





"Yo quiero ser respetuoso de la investidura presidencial pero su cambio de actitud ha impactado en algunas variables económicas como la tasa, que saltó al 75%. Ninguna empresa puede financiar con esa tasa", concluyó Uñac sobre las decisiones de Macri. (Fuente: Télam)