El gobernador Omar Gutiérrez fue reelecto en Neuquén

Finalmente no hubo sorpresas en Neuquén, la provincia patagónica que seguirá en manos del poderoso MPN como desde 1962 con la sola interrupción de los años del proceso militar, y de Omar Gutiérrez, que renueva su mandato con 38,71% de los votos con más del 82% de las mesas escrutadas.

En tanto, el kirchnerista Ramón Rioseco obtenía el 25.45% de los votos y el candidato del Gobierno, Horacio "Pechi" Quiroga, el 16.22%. Aunque en las semanas previas de las elecciones cobró fuerza la posibilidad de un eventual buen desempeño de Rioseco, sobre todo por el respaldo explícito de la ex presidenta Cristina Kirchner, durante la jornada hubo tranquilidad en el oficialismo provincial.





Gutiérrez, además de los votos del MPN, obtuvo el apoyo de las cuatro listas colectoras (Unión Popular, Frente Nuevo Neuquén, Frente Integrador Neuquino y Siempre) para estirar su ventaja frente a Rioseco. A partir del cuarto lugar se ubican Jorge Sobisch (Demócrata Cristiano), Raúl Godoy (FIT) y Mercedes Lamarca (libres del sur).





El primero de los candidatos en reconocer el resultado de las elecciones fue Quiroga: "Nos ganaron en buena ley, felicito a Omar Gutiérrez, el pueblo de Neuquén se siente conforme con su gobierno. La vida me ha enseñado a ser buen ganador y buen perdedor. Es mi última presentación a la gobernación, no voy a dejar de hacer política pero no voy a ir por ninguna candidatura".





Desde el entorno del candidato de Cambiemos no hubo sorpresas y fue una jornada con tranquilidad, porque ya los números que manejó Casa Rosada advertían sobre la diferencia con Gutiérrez y Rioseco. En cambio, cerca del candidato kirchnerista no esperaban una diferencia de más de 10 puntos.





A lo largo de la tarde los representantes de Unidad Ciudadana Frente Neuquino se quejaron de irregularidades en los comicios. Sin embargo, tras la magnitud de la victoria de Gutiérrez, se especulaba con que desistieran de realizar más denuncias sobre el desarrollo de la elección.





Desde el espacio de Rioseco ofrecieron durante la tarde una conferencia de prensa y presentaron una nota formal ante la Justicia Electoral por supuestas irregularidades en las máquinas del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE).





La apoderada María Belén de los Santos firmó el acta en el que ejemplificó una anomalía en el proceso del sufragio electrónico. "En Neuquén Capital de la Escuela N°56, mesa 73, he corroborado en persona, ante el aviso de un elector, que en la máquina N PA-6000-0389 se ponía la opción de voto de lista completa 652 Unidad Ciudadana Frente Neuquino y abría la pantalla con la lista completa de Cambiemos, candidato Pechi Quiroga", advirtió.





Según la denuncia, situaciones similares habían ocurrido en la mesa 415 de la Escuela 296, en la mesa 239 de la Escuela 232 y en la mesa 1407 de la Escuela 134 de la localidad de San Martín de Los Andes. Además, remarcaron la vulnerabilidad del mecanismo elegido por primera vez en la elección de gobernador provincial.





Sin embargo, al finalizar el proceso electoral, Germán Busamia, presidente de la Junta Electoral provincial, rechazó estas denuncias: "No percibimos ninguna situación de mal funcionamiento masivo y que nos preocupe durante el acto electoral", planteó.





En el 2015, Gutiérrez fue electo por primera vez con el 40,5% de los votos, a más de 10 puntos porcentuales del segundo. Desde entonces, supo forjar una buena relación con el gobierno nacional de Cambiemos y con el presidente Mauricio Macri, con quien se reunió en repetidas ocasiones, incluidas las visitas al country Cumelén, de Villa La Angostura, donde el jefe del Estado pasó sus vacaciones cada verano de los últimos cuatro años.





A pesar del distinto signo político, Gutiérrez acompañó las iniciativas del gobierno nacional para posicionar al yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta como un atractivo para los inversores extranjeros, y respaldó el acuerdo con el sindicato petrolero para modernizar el marco laboral que Cambiemos usó como ejemplo para replicar en otras actividades.





De esta forma, continuó con el estrecho vínculo que históricamente tuvo el MPN con este sindicato, que cuenta con 25 mil afiliados y que es liderado desde 1983 por el senador nacional Guillermo Pereyra, referente partidario desde hace varias décadas.





El caso del MPN en Neuquén representa un hecho inédito para la historia política de la Argentina, ya que nunca un partido, ni siquiera el peronismo, logró revalidar en elecciones democráticas el control de una provincia durante casi 60 años.





