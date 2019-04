El "Frutazo" se instaló en Plaza de Mayo y regalan 30.000 kilos de cítricos, peras y manzanas

Productores nucleados en la Federación de Fruta de Entre Ríos, Río Negro y Neuquén reparten 30 mil kilos de fruta en Plaza de Mayo ante la crisis que arrastra el sector y la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional.





Bajo el lema "por la rentabilidad de los productores primarios", los chacareros piden un precio acorde a los costos de producción y un aporte no reintegrable de $1,50 por kilo de fruta para compensar parte del costo de cosecha. Asimismo, reclaman un Plan Sanitario con asistencia por 10 años.





"En los mejores casos se estaba pagando por kilo de fruta aproximadamente US$ 0,15, cuando el costo de producción está en US$ 0,28 o US$ 0,32", le explicó el titular de la Federación, Marcelo Corioliani, a la agencia Télam.





Lo cierto es que el sector viene reclamando desde hace tiempo una reunión con autoridades del Ejecutivo Nacional, pero nunca fueron recibidos.





"Con Dante Sica no se pudo hablar nunca. Nos invitó cuatro veces y no nos atendió nunca. Un desprecio total por la fruticultura o por las economías regionales, nos toman el pelo", expresó Horacio Pierdominicci, de la Cámara de Productores de Cipolletti.