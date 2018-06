El Fondo Monetario ya empezó con los monitoreos trimestrales al Banco Central

Cada trimestre tendrá una banda con piso y techo para la inflación del período. Pero si no se cumple con este sendero, las autoridades del Central tendrán que dar explicaciones ante el organismo para justificar los motivos del desvío. Si bien no se trata de una meta cuantitativa que pueda hacer caer en forma automática el acuerdo (como sucede con la reducción comprometida del déficit fiscal), en caso de que el desvío sea muy significativo sí pondría en peligro el programa completo. En particular si las explicaciones del BCRA no son satisfactorias para el FMI.