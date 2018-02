El fiscal Taiano pidió que CFK vaya a juicio por la denuncia de Nisman

El fiscal Eduardo Taiano pidió hoy que se eleve a juicio oral la causa en la que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner y otras onces personas a raíz de la denuncia que había hecho el fiscal Alberto Nisman. En su requerimiento de elevación, de más de 400 carillas, Taiano acusó a la ex mandataria por encubrimiento, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad. Por esos mismos delitos también acusó a Carlos Zannini, Héctor Timerman, Eduardo Zuain, Angelina Abbona, el ex Oscar Parrilli, Andrés Larroque, y Juan Martín Mena.

A su vez, Luis D´Elía, Jorge Khalil, Fernando Esteche y Ramón Allan Bogado fueron acusados como "partícipes necesarios" del delito de encubrimiento agravado en concurso ideal con la figura de estorbo de un acto funcional.

"Quedó acreditado que los imputados, a través del reparto de tareas y ejerciendo un rol específico según sus funciones en algunos casos y sus vínculos con representantes del gobierno de Irán en otros, desarrollaron e implementaron una maniobra idónea tendiente a ayudar a los acusados iraníes en el marco de la causa AMIA -en condición de prófugos- a eludir la investigación judicial, como así también para sustraerse al accionar de la justicia", sostuvo Taiano en su dictamen.

En diciembre, el juez Claudio Bonadio había procesado con prisión preventiva a Cristina Kirchner y pidió su inminente desafuero al Senado de la Nación. El magistrado también ordenó en ese momento la detención de Zannini, D'Elía, Timerman, "Yussuf" Khalil y Esteche.

Bonadio comenzó una ronda de indagatorias el 17 de octubre, fecha en la que declaró el ex canciller y terminó el 26 de ese mes con la declaración de la ex presidente. En el medio, fueron indagados también el espía Ramón Allan Bogado, Parrilli, y otros ex funcionarios kirchneristas.

La causa contra la ex presidenta se centra en el intento de favorecer a ex funcionarios del gobierno de Irán para buscar la impunidad de un ataque terrorista. La causa se reactivó luego de conocerse una conversación de Timerman con un directivo de la AMIA, en la que el entonces funcionario habría revelado que el gobierno kirchnerista conocía la presunta responsabilidad del régimen iraní en el atentado.

La elevación a juicio por parte de la fiscalía ahora deberá ser estudiada por el juez Bonadio y se da en medio de algunas decisiones pendientes de la Cámara de Casación sobre la apelación de Cristina Kirchner y el pedido de excarcelación de Zannini.





Infobae