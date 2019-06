El fiscal se opuso a que Cristina Kirchner viaje a Cuba nuevamente

Fuente: Télam

El fiscal federal Diego Luciani se opuso hoy al viaje de la ex presidenta Cristina Kirchner a Cuba para visitar a su hija Florencia del 2 al 10 de julio próximo, en un dictamen entregado al Tribunal Oral Federal 2 que tendrá la última palabra.Luciani es fiscal en el juicio oral que se le sigue a la actual senadora nacional por supuesta asociación ilícta en relación al presunto direccionamiento y sobreprecios de la obra pública nacional en Santa Cruz.La defensa de la ex mandataria pidió permiso al Tribunal para que por "motivos personales", Cristina Kirchner viaje a Cuba en medio del desarrollo del juicio oral.La hija de la ex presidenta, Florencia, se encuentra en La Habana bajo tratamiento médico.En su dictamen, Luciani se negó, al igual que lo hizo ya en una ocasión anterior."Habiéndose dado inicio a la audiencia de debate con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, las razones invocadas para viajar ("motivos personales") no logran conmover aquella postura. Tampoco se advierte en la presentación analizada una variación de las circunstancias fácticas, o la existencia de nuevos motivos o razones adicionales que pudieren modificar tal opinión", sostuvo el fiscal en alusión a un rechazo de una petición anterior de la ex mandataria, antes del comienzo del juicio.En esa ocasión, la senadora viajó a Cuba porque fue autorizada por los jueces."De otro plano, si bien las fechas seleccionadas, en principio, no habrán de superponerse con las audiencias -lo que se pondera de manera positiva-, lo cierto es que esta parte desconoce si, en virtud de los feriados decretados para los días 8 y 9 de julio, el Tribunal alterará o no el cronograma de audiencias, tal como ocurre en algunas ocasiones en supuestos similares", agregó Luciani.También recordó "la obligación de los imputados de asistir a ciertos actos" como la lectura de la acusación que se realiza actualmente, aludió "a la imposibilidad de llevar adelante el juicio en ausencia (art. 290, CPPN)" y a la obligación de "garantizar la vigencia del principio de inmediación".El dictamen del fiscal no es vinculante para el Tribunal Oral Federal 2, que quedó ahora en condiciones de resolver sobre el pedido.La ex presidenta presentó copias de los pasajes aéreos y constancias del hotel donde se alojará en La Habana.